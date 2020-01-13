تكنولوجيا: فارة Chakram من Asus أفضل إصدارات مؤتمر CES للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 تصميم غير تقليدي في فارة الألعاب الجديدة Chakram التي تميزت بعصا تحكم مدمجة، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وإضاءة RGB، إلى جانب تصميم متطور لمفاتيح Omron، والتي تتوفر قريباً بسعر 150 دولار.

تميزت فارة Asus الجديدة Chakram بتصميم تخطى المتوقع من الإصدارات الجديدة من الفارة المخصصة للألعاب، ولقد عرضت فارة ROG Chakram للمرة الأولى خلال معرض IFA للعام 2019، بينما تتوفر الفارة الآن بالفعل للطلب المسبق.

تأتي فارة Chakram بمستشعر بصري يدعم 16000 DPI نقطة، كما تدعم الإتصال عن طريق Wi-Fi بتردد 2.4GHz،أو الإتصال بالبلوتوث، مع تصميم مميز للفارة اللاسلكية، أو فارات RGB المخصصة للألعاب، إلا أن عصا التحكم المدمجة تأتي منفصلة، ليصل إليها المستخدم بسلاسة للتحكم وتشغيل نمط محاكاة للطيران مميز، أو التحكم في الألعاب القتالية بشكل كامل من خلال الفارة فقط.

كما تتميز الفارة بنمط رقمي مع لوحة D للتحكم بعدد أربعة من الإتجاهات، وتدعم عصا التحكم البرمجة والتخصيص مثل أزرار أو مفاتيح فارة Chakram، كما يدعم التصميم الخارجي للفارة للتعديل أيضاً وإستبدال عصا التحكم، أو يمكن للمستخدم إيقاف تشغيل عصا التحكم وإستنخدام الفارة فقط بتصميمها التقليدي.

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أيضاً يمكن تخصيص مفاتيح Omron في الفارة، لكلاً من مفاتيح النقر اليسرى وأيضاً اليمنى والتي تدعم التبديل بسلاسة بفضل التصميم المغناطيسي، كما تدعم الفارة ضبط DPI من خلال الزر المثبت في الجزء السفلي، كما يمكن لعجلة التمرير أن تدعم المستخدم بضبط أكثر دقة.

يذكر أن فارة Chakram تدعم تقنية الشحن السريع وتقدم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة بعد شحن لمدة 15 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن اللاسلكي Qi عبر قاعدة الشحن ROG Balteus Qi mouse، وتستمر الفارة بعمر شحن يصل إلى 79 ساعة مع شحن كامل، وتنطلق قريباً بسعر 150 دولار.

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