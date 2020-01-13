تكنولوجيا: هاتف سامسونج الصدفي المرتقب ينطلق بعنوان Galaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري خلال الفترة القادمة لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي الذي يأتي بتصميم صدفي، وفي أحدث التسريبات كشف عن العلامة التجارية للهاتف الذي ينطلق بعنوان Galaxy Z Flip.

تقدم سامسونج قريباً إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي، إلا أن العملاق الكوري تستبدل علامة Galaxy Fold التجارية في هذا الإصدار الصدفي، بعنوان جديد.

جاءت أحدث السريبات حول هاتف سامسونج الصدفي اليوم عبر موقع Ice Universe، الذي أكد على أن الهاتف ينطلق قريباً بعنوان Galaxy Z Flip أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف يعرف بهاتف Fold 2.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإختيار عنوان Galaxy Z Flip للهاتف الذي يطوى على محاور بتصميم Z، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف سامسونج القابل للطي مع الإصدارات القادمة من سلسلة Galaxy S أو Galaxy S20 على أن يعقد مؤتمر سامسونج خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي ينطلق من برشلونة في فبراير.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن تشير إلى أن هاتف Galaxy Z Flip يأتي بتصميم يحاكي هاتف RAZR من موتورولا، على أن يدعم الهاتف تصميم مضغوط للشاشة، أيضاً من المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بمستوى تسعير أقل من إصدار الشركة الأول Galaxy Fold.

المصدر

اعلان

