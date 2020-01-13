آبل ستجعل أقلام Apple Pencil المستقبلية تدعم إيماءات اللمس

فاطمة أيت طالب - دبي - القلم الإلكتروني Apple Pencil الذي إشتهر جيدًا مع لوحيات iPad كان واحدًا من أفضل الأقلام الإلكترونية التي تدعم بعض الإيماءات الأساسية مثل النقر المزدوج على القلم نفسه، على سبيل المثال. ولكن وفقا لبراءة إختراع جديدة تم تسجيلها لدى المكتب الأمريكي لبراءات الإختراع والعلامات التجارية، فيبدو أن شركة آبل تعمل على الجيل المقبل من القلم Apple Pencil الذي سيأتي مع المزيد من الإيماءات المتقدمة.

تصف براءة الإختراع قلم إلكتروني مع منطقة مرنة وحساسة للمس والتي تتعرف على مختلف الإيماءات بناءً على موضع إصبعك. إيماءات السحب هي واحدة منها.

ثم تستمر براءة الاختراع في توضيح أن المستخدم الذي يحمل قلمًا لن يتفاعل مع الشاشة باستخدام يده الأخرى، وبدلاً من ذلك، سيتم تنفيذ إيماءات السحب واللمس في القلم بحيث يمكنك التحكم في كل شيء على الشاشة باستخدام القلم فقط.

تصف براءات اختراع أخرى أكثر طموحًا قلم Apple Pencil يحتوي على كاميرا في الطرف ومحرك إهتزاز متقدم يحاكي شعور الرسم على الورق. سيتمكن الأول من تسجيل ما يتم كتابته أو رسمه على أنواع مختلفة من الأسطح باستخدام الكاميرا ثم عرضه على شاشة iPad.