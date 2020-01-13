إشاعة جديدة تكشف عن الإسم المحتمل للهاتف القابل للطي التالي القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل الهاتف القابل للطي التالي من شركة سامسونج في عدد من المناسبات في الماضي، وهناك فرصة كبيرة أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في الحدث الذي ستعقده الشركة الكورية الجنوبية في اليوم 11 فبراير. في تطور جديد في الأحداث، فيبدو أن هذا الهاتف القابل للطي لن يأتي لخلافة الهاتف Galaxy Fold الحالي، وإنما سيكون العضو الأول في سلسلة جديدة من الهواتف الذكية.

في السابق، سمعنا أن هذا الهاتف سيحمل إسم Galaxy Bloom، أو على الأقل هذا ما أطلقه الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh على الهاتف. ومع ذلك، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة من المسرب الصيني الشهير

Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE Advertisements — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

تفيد بأن الهاتف القابل للطي القادم من سامسونج سيحمل في الواقع إسم Galaxy Z Flip، وليس Galaxy Boom كما تردد سابقًا.

الإسم Galaxy Bloom الذي تم تداوله في الأسبوع الماضي جاء مدعومًا بصورة مضببة تبدو كما لو تم إلتقاطها من إجتماع سري لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. الآن، قام Ice Universe بنشر صورة تعرض العلامة التجارية ” Samsung Galaxy Z Flip ” كتلميح بأن الهاتف القابل للطي القادم من سامسونج سيحمل هذا الإسم بدلاً من الإسم Galaxy Bloom الذي تم تداوله في الأسبوع الماضي.

المواصفات التقنية للهاتف القابل للطي القادم من سامسونج لا تزال غامضة في الوقت الراهن. وبغض النظر عن الصور الواقعية التي تم تسريبها لهذا الهاتف، فقد كانت هناك شائعات لمحت إلى أن هذا الهاتف سيدعم الشحن السريع، وسيضم المعالج Snapdragon 855 بدلاً من المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا في قادم الأيام للحصول على أحدث المعلومات حول أحدث المنتجات القادمة من سامسونج، بما في ذلك هاتفها القابل للطي التالي، وسلسلة هواتف Galaxy S20 Series.