الهاتف Xiaomi BlackShark 3 5G قد يكون أول هاتف مُزود بـ 16GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - مع النجاح الكبير للهاتف Xiaomi BlackSharkK، فقد قررت شركة Xiaomi إطلاق العديد من الخلفاء، وهذه المرة هي ذاهبة لإطلاق هاتف آخر سيحمل إسم Xiaomi BlackShark 3 5G. لقد تم بالفعل المصادقة عليه من قبل هيئة MIIT، وبالتالي فليس هناك شك من أنه قادم.

وبطبيعة الحال، دعم شبكات الجيل الخامس 5G لن يكون الميزة المستقبلية الوحيدة التي سيحصل عليها هذا الهاتف. ووفقا لأحدث الشائعات، فقد تردد أن Xiaomi BlackShark 3 5G سيكون أول هاتف ذكي في العالم سيضم 16GB من الذاكرة العشوائية. قد يعتقد البعض أن هذا ليس ضروريًا، ولكن المستخدمين المتعطشين للمزيد من قوة المعالجة سيرحبون بالمزيد من الذاكرة من دون أدنى شك، وخصوصًا إذا كانوا يخططون للإحتفاظ بهواتفهم لسنوات طويلة.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستقوم شركة أخرى بالتغلب على Xiaomi وإطلاق هاتف ذكي مع 16GB من الذاكرة العشوائية قبل الشركة الصينية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا لا نزال لا نعرف الموعد الذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 5G.