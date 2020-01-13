تكنولوجيا: OnePlus تعلن عن شاشة OLED بجودة عرض Quad HD بلس ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس في مؤتمرها الذي عقد اليوم عن تقنيتها الجديدة في شاشة OLED بجودة عرض Quad HD بلس ومعدل تحديث 120Hz والتي تدعم الإصدارات القادمة من هواتف الشركة المميزة.

في حدث أقيم من وان بلس اليوم إستعرضت الشركة تقنية شاشة OLED تدعم الإصدارات القادمة من الشركة، والتي تنطلق بميزة معدل تحديث 120Hz، و دعم 10 بت HDR.

أكدت شركة وان بلس اليوم على أن حصتها من مبيعات الهواتف الذكية التي تدعم معدل تحديث 90Hz تصل إلى نسبة 77% الآن، كما أضاف المتحدث من شركة وان بلس أن الشاشات تخضع لإختبار معايير الجودة للتأكد من دقة الألوان، كما يتم إختبار الشاشة بمستشعر لحرارة ألوان RGB.

أيضاً تدعم الشاشات الجديدة بمعدل تحديث 120Hz عدد 4096 مستوى لضبط تلقائي للسطوع، وهو أعلى معدل قدم في هواتف الأندوريد حتى الآن، كما تدعم الشاشة ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة، وتأتي أيضاً بنقاط متعددة للتعتيم التلقائي، والتعيتم التلقائي لضبط حرارة الألوان.

كما تأتي شاشة وان بلس الجديدة برقاقة MEMC مدمجة لتعويض الحركة، والتي عرفت في أجهزة التلفاز وتعمل على تفادي الضبابية في الحركة.

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وقد إستعرضت شركة وان بلس مقارنة بين تقنية الشاشة الجديدة الخاصة بالشركة والإستجابة السريعة التي تتفوق عن الكثير من الإصدارات في السوق.

وتشير التسريبات إلى أن شاشة AMOLED من OnePlus بجودة عرض Quad HD بلس، ومعدل تحديث للإطارات 120Hz ستدعم هاتف OnePlus 8 Pro الذي ينطلق رسمياً في الربع الثاتي من عام 2020، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول إصدارات وان بلس المميزة لهذا العام خلال الفترة القادمة.

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