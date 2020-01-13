الحصول على أدلة جديدة تلمح لقدوم الهاتف Pocophone F2 في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات المحيطة بالهاتف PocoPhone F2 هي غامضة جدًا في الوقت الراهن، وسمعنا عن هذا الهاتف في الشهر الماضي فقط من المسؤول العالمي لشركة Xiaomi، السيد Alvin Tse الذي قام بالتشويق لقدوم الهاتف في العام 2020. ومع ذلك، فقد حصلنا اليوم على دليل قوي يؤكد قدوم الهاتف Pocophone F2، وذلك بفضل العلامة التجارية التي سجلتها شركة Xiaomi مؤخرًا.
ووفقا لمستندات طلب التسجيل، فهي تشير إلى أن شركة Xiaomi تسعى للحصول على الإسم Poco F2، وهذا ما يُعتبر دليلاً قويًا على قدوم خليفة الهاتف Pocophone F2. وقد تم تقديم طلب الحصول على هذه العلامة التجارية مباشرة قبل إطلاق الهاتف Pocophone F1 الأصلي، وهذا ما يلمح إلى أن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Pocophone F2 بات قريبًا.
بطبيعة الحال، سيكون Pocophone F2 هو الإسم العالمي و Poco F2 هو الإسم المحتمل للهاتف في الهند، على الأقل بناءً على ما حدث مع الهاتف Pocophone F1 في العام الماضي. يبدو كما لو أن Redmi K20 Pro ليس هو خليفة الهاتف Pocophone F1 نظرًا لأن هذا الأخير سيحصل على وريث آخر.
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