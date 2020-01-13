مايكروسوفت وسامسونج تعملان على إعادة الاتصال اللاسلكي

تعمل كل من مايكروسوفت وسامسونج على إعادة الاتصال اللاسلكي، حيث قدمت سامسونج هاتفها شديد التحمل Galaxy XCover Pro، وهو هاتف ذكي يتضمن زر اضغط لتتحدث لبدء دردشة باستخدام تطبيق Teams من مايكروسوفت.

ويمثل هذا جهدًا مشتركًا بين العملاقين التقنيين لجعل تكنولوجيا الهاتف المحمول خاصتهما تصل إلى أيدي المزيد من العمال الذين يقضون أيامهم ولياليهم في التنقل في ممرات المستشفى وممرات السوبر ماركت وكبائن الطائرات.

وتعد سامسونج هي البائع الثاني للهواتف الذكية في الولايات المتحدة خلف شركة آبل، والتي تطورت موقعها الريادي بمساعدة وظائف المؤسسات مثل الأمن وإدارة الهوية.

وبالرغم من أم مايكروسوفت قد تخلت إلى حد كبير عن الهواتف وتخلصت من نظام تشغيل الهاتف الذكي الخاص بها، لكن الشركة لا تزال لاعبًا في قطاع الهاتف المحمول من خلال مجموعة Office 365 المستندة إلى السحابة، والتي تضم Word و Excel و PowerPoint و Teams.

ومهدت مايكروسوفت الأسبوع الماضي الطريق لتعاونها مع سامسونج من خلال الإعلان عن ميزة الضغط والتحدث في Teams، وقالت: إنها الميزة ستتاح لمجموعة محدودة من العملاء في النصف الأول من العام، بحيث ينصب التركيز على أندرويد.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا Satya Nadella، في نهاية الربع الثالث إن الشركة لديها 200 مليون مستخدم نشط شهريًا لحزمتها التجارية Office 365، كما استثمرت الشركة بكثافة في تطوير وتسويق Teams المنافس لسلاك Slack.

وأوضحت إيما ويليامز Emma Williams، نائبة رئيس شركة مايكروسوفت لمنتجات Office، أنه عند إضافة ميزات مفيدة لتطبيق Teams، فإن الشركة تحاول منح الناس أداة أكثر أمانًا للدردشة مع زملاء العمل مقارنةً بالعديد من تطبيقات المستهلكين المستخدمة في مكان العمل، سواء واتساب أو WeChat.

كما أنه يقلل من عدد الأجهزة التي يتعين على الأشخاص حملها، إذ قالت وليامز إنها أثناء تسوقها في أحد متاجر التجزئة خلال العطلات، رأت رجلاً يحمل هاتفًا شخصيًا، وهاتفًا للعمل، وجهاز اتصال لاسلكي، وإن هاتف Galaxy XCover Pro يوسع نطاق الاتصالات التقليدية عبر الإنترنت، ويقلل من تكاليف الترخيص والتوفير.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في عام 2017 عن حزمة تضمنت مجموعة Office وغيرها من المنتجات لما تسميه عمال الخط الأول في صناعات الخدمات، كما أعلنت في أواخر العام الماضي عن هاتف ذكي جديد قابل للطي يعمل على نظام أندرويد، لكنها فضلت هذه المرة إطلاق الخدمة الجديدة بالتعاون مع سامسونج.

ويبدأ زر الضغط والتحدث على هاتف Galaxy XCover Pro في إجراء محادثة على الفور، وفي حال كان الشخص على الطرف الآخر ليس لديه الجهاز، فهناك زر داخل تطبيق Teams يمكنه تشغيل المحادثة، وقالت سامسونج: إنها صممت الأزرار المادية حتى يمكن تخصيصها، مما يعني أنه ليس من الضروري استخدامها لتطبيق Teams.

يذكر أن مايكروسوفت قالت في شهر أغسطس: إن أجهزة العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج ستحصل على تكامل جديد مع خدمات مايكروسوفت مثل Outlook.