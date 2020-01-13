تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف Galaxy S20 Plus 5G بتصميم Infinity-O في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أول الصور الحية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 Plus 5G بتصميم Infinity-O، مع كاميرة خلفية رباعية، قبل إنطلاق الهاتف رسمياً في مؤتمر يعقد الشهر المقبل.

ينطلق حدث سامسونج القادم خلال شهر فبراير للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S20، وتتوالى التسريبات المصورة التي تستعرض تصميم الإصدارات القادمة، ومن جديد تأتي تسريبات مصورة حية اليوم لهاتف Galaxy S20 Plus 5G.

نشرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التي تستعرض تصميم هواتف Galaxy S20، واليوم تأتي أول الصور الحية لهاتف Galaxy S20 Plus 5G بشاشة Infinity-O AMOLED، مع تصميم زجاجي مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات رباعية للكاميرة.

ويختفي الزر المخصص لمساعد Bixby من الإطار الجانبي للهاتف، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم 1.8μm، مع مستشعر أخر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto، كما يأتي المستشعر الأخير بعدسات macro.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن الميكروفون الذي يأتي في الجهة الخلفية سيدعم ميزة zoom-in mic التي قدمت في هاتف Galaxy Note10، كما يأتي الهاتف بتصميم زجاجي 2.5D بديل للتصميم المنحني،

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق كلاً من هاتفي Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus بنماذج تدعم شبكات 4G وأخرى تدعم 5G أيضاً، على أن تأتي النماذج التي تضم رقاقة معالج Snapdragon 865 ومودم Snapdragon X55 5G في أسواق محدودة، بينما تأتي النماذج الأخرى برقاقة Exynos 990 ورقاقة مودم Exynos 5123.

المصدر

اعلان

