كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أنغامي تقيم عملية البيع لشبكة “Orbit Showtime Network” في دبي
متابعة-سنيار: تقوم خدمة البث المباشر (Anghami) بتقييم خياراتها المستقبلية، بما في ذلك بيع محتمل لشبكة “Orbit Showtime Network” في دبي.
وفقا لتقرير نشر في بلومبرج، نقل عن مصادر لم تسمها، يمكن أن تبلغ قيمة الصفقة ما يصل إلى 400 مليون دولار إذا تم المضي في اتفاق بين الطرفين.
أصبح لدى أنغامي، التي بدأت في البداية بدون منافس تقريبا في الشرق الأوسط، منافسان في السوق وهما سبوتيفي وديزر، إلى جانب موسيقى أبل وموسيقى يوتيوب أيضا.
في عام 2018، تلقت ديزر استثمارات بقيمة مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بينما جمع سبوتيفي ما مجموعه 2.6 مليار دولار حتى الآن.
لقد تغلبت أنغامي على فكرة أن التلفاز هو العامل التمكيني للنمو المستقبلي للشركة – فقد وقعت صفقة العام الماضي مع خدمة البث المباشر Wavo من OSN والتي تضمنت حقوق البث النهائي للمسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones في برنامجها.
تمتلك أنغامي حاليا مكاتب في بيروت ودبي وثلاث مدن أخرى في الشرق الأوسط، ويدعمها مستثمرون مثل الشرق الأوسط فينشر بارتنرز وسامينا كابيتال ودو وغيرها.
ووفقا لموقعها على الإنترنت، تقدم أنغامي حاليا أكثر من 30 مليون أغنية لأكثر من 70 مليون مستخدم.
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