إشاعة: Nvidia ستُعلن عن الجيل الجديد من بطاقاتها الرسومية “أمبير” في مارس القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت إشاعة جديدة اليوم على شبكة الانترنت أنه من المتوقع أن تقوم شركة Nvidia بالإعلان عن الجيل الجديد من بطاقاتها الرسومية بمعمارية “أمبير” في شهر مارس القادم من العام الحالي 2020، و ذلك من خلال معرض GTC 2020.
و ذكرت بعض التقارير السابقة أن البطاقات الرسومية بهذه المعمارية ستبدأ في الصدور في النصف الثاني من العام الحالي، و ستنتقل نفيديا معها إلى دقة تصنيع 7 نانومتر، الأمر الذي من شأنه أن يُحقق لها قفزة في الأداء بالإضافة إلى زيادة في كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية و تقليل إنتاج الحرارة.
على أية حال تبقى هذه الأنباء في بند الشائعات حاليًا حتى نحصل على تأكيد رسمي من نفيديا.
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