توقعات بزيادة أسعار الذاكرة الفلاشية NAND بسبب حريق Kioxia

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر التقارير على الشبكة بأن أسعار الذاكرة الفلاشية من نوع NAND سترتفع بسبب حريق حصل في مصنع Kioxia في اليابان و الذي يُنتج رقاقات بتقنية الجيل الخامس من الشبكات 5G، بالإضافة إلى إنتاج 3-4% من الذاكرة الفلاشية NAND الموجودة في العالم.
و حصل الحريق في 7 يناير الماضي، و من المتوقع أن يؤدي تأثيره على حجم الإنتاج و زيادة أسعارها بالتالي، و من المتوقع أن تستفيد شركة MediaTek من شح الإنتاج و قوة الطلب على رقاقات 5G، إذ تتوقع الشركة زيادة في الأرباح.
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