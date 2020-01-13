مبيعات الحواسيب المحمولة ستتراجع في الربع الأول من 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت من مصادر على اطلاع بشبكات التصنيع، بأنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات الحواسيب المحمولة في الربع الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 10-15%، إلا أن هذا التراجع ليس بسبب قلة أو ضعف الطلب.

في الحقيقة، يأتي هذا التراجع بسبب قلّة الشحنات من شركة Intel و التي تواجه مشاكل في الإنتاج مُستمرّة منذ العام الماضي، و هذا بالإضافة إلى حذر الشركات الصانعة لهذه الأجهزة من التوتر في التبادل التجاري بين أمريكا و الصين، مما ساهم في تقليل الطلب و زيادة تكديس الأجهزة في المخازن.