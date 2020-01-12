DJI تقدم كاميرا التصوير الحراري Zenmuse XT S

قدمت DJI الشركة الرائدة عالمياً في الطائرات بدون طيار المدنية وتكنولوجيا التصوير الجوي كاميرا التصوير الحرارية الجديدة Zenmuse XT S للطائرات بدون طيار من طراز Matrice 200 Series من DJI.

تتميز الكاميرا بجهاز استشعار التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء مع حساسية حرارية عالية ودقة واضحة ومفصلة للصور الحرارية، وتعمل Zenmuse XT S على تمكين رجال الإطفاء وضباط الشرطة والمفتشين وغيرهم من جمع المعلومات بما يتجاوز قدرات البيانات المرئية، والعمل عليها بسرعة لتوفير المال والوقت وحفظ الأرواح.

منذ تقديم أول كاميرا بدون طيار حرارية متكاملة في الصناعة من خلال Zenmuse XT الأصلي في أواخر عام 2015، شهدت DJI زيادة في الطلب على حلول التصوير في الطائرات بدون طيار للتصوير الحراري، وستجعل Zenmuse XT S كاميرا التصوير الحراري ذات الدقة العالية ومعدلات الإطارات العالية أكثر سهولة في متناول الجميع حول العالم.

قالت كريستينا زانغ، المديرة العليا لاستراتيجية شركة DJI : “من خلال قدرة برامج Matrice 200 Series و Matrice 200 Series V2 على التقاط البيانات الحرارية غير المرئية للعين البشرية، ستساعد Zenmuse XT S على إدخال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في المزيد من التطبيقات، على وجه التحديد، تُمكّن الصور الحرارية مشغلي الطائرات بدون طيار من رؤية الدخان أو الضباب، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين ليلاً، وتحديد العناصر الكهربائية المحمومة، والمزيد.”

صور حرارية محسنة

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تم تطوير Zenmuse XT S للتعامل مع أصعب تطبيقات التصوير الحراري، مثل عمليات الفحص طويلة المدى، حيث يتم تمكين ذلك من خلال عدسة 19 مم على مستشعر إشعاعي بمعدل تحديث 640 × 512، ومعدل تحديث 25 هرتز، وتم تحسينه أيضًا مع إمكانات تقريب رقمي 2x و 4x.

يتم بث العرض المباشر للبيانات الحرارية مباشرة إلى المشغل على أجهزتهم المحمولة من خلال تطبيق DJI Pilot، حيث يمكنهم الوصول إلى الميزات الذكية التي يمكن أن تحصل بسرعة على رؤى من البيانات الحرارية، تتضمن هذه الميزات:

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مقياس موضعي: اضغط على نقطة لقياسات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي.

قياس المساحة: حدد مساحة للحصول على درجات الحرارة القصوى والدقيقة والمتوسطة.

تنبيه درجة الحرارة: الحصول على إشعار عندما تتجاوز درجة حرارة الشيء الحد المحدد مسبقًا.

لوحات الألوان: ضبط الألوان المطبقة على البيانات الحرارية.

خط التحارر: حدد كيفية توزيع الألوان عبر نطاق درجة حرارة معين.

يلتقط المستشعر الإشعاعي الموجود في Zenmuse XT S بيانات درجة الحرارة على كل صورة، وعند تخزينها بتنسيقات ملفات R-JPEG، يمكن تحليلها لاحقًا باستخدام برنامج DJI Thermal Analysis Tool لضبط المعلمات مثل الابتعاثية ودرجة الحرارة المنعكسة للحصول على فحص أكثر تفصيلاً.

يتوافق Zenmuse XT S مع منصات الطائرات بدون طيار Matrice 200 Series و Matrice 200 Series V2 الرائدة في DJI عند استخدامها مع تطبيق التحكم في الطيران DJI Pilot.