تكنولوجيا: Philips توجه إتهامات لكلاً من Fitbit وGarmin لإنتهاك براءات إختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد الإدارة الأمريكية لبدء تحقيقات مع كلاً من Fitbit وGarmin في إستجابة لإدعاءات Philips بإنتهاك كلا الشركتين لبراءات إختراع الشركة في تقنية الأجهزة القابلة للإرتداء.
وافقت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة مؤخراً على بدء التحقيق مع Fitbit، وGarmin، وdistributor Ingram Micro إلى جانب اثنان من الشركات الصينية المصنعة Inventec و Maintek، في الإتهامات الموجه لهذه الشركات من Philips، والتي تؤكد فيها على إنتهاك هذه الشركات لبراءة إختراع من الشركة.
ولقد أشارت Philips في الإتهامات إلى أن كلاً من أجهزة Fitbit و Garmin قد إنتهكت حقوق الملكية الفكرية لبراءة إختراع Philips في تقنية تعقب الأنشطة، والتنبيهات، إلى حانب إستشعار الحركة، كما أضافت Philips أنها كانت قد بدأت محادثات مع هذه الشركات إستمرت حتى 3 سنوات إلا أن هذه المحادثات لم تصل إلى إتفاق رسمي لترخيص براءات الإختراع.
ولقد تقدمت Philips بشكوى رسمية في شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإتهامات في النهاية إلى حظر بعض الأجهزة التي يتم إثبات إنتهاك حقوق الملكية فيها.
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