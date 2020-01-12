فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة سوني للتسلية التفاعلية المسؤولة عن أجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة “بلايستيشن” عن تعيين Veronica Rogers في منصب مُدير العمليات التجارية العالمية (head of global business operations). و يُذكر بأن فيرونيكا روجرز تحظى بخبرة عمل واسعة سابقًا، و ذلك بعد أن شغلت وظائف في المبيعات في كل من Dell و Microsoft، و مع منصبها الحالي فإنها ستعمل تحت رئاسة “جيم راين” مُدير سوني للتسلية التفاعلية مُباشرة. و أكّدت فيرونيكا على سعادتها الكبيرة بالانضمام إلى عائلة البلايستيشن ذات الشعبية الجارفة حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Veronica Rogers هي رئيس العمليات التجاريّة الجديد لدى سوني للتسلية التفاعليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.