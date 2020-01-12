تسريب لبطاقة رسوميّة من AMD قد تتفوق على Geforce RTX 2080 Ti

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة AMD قد أطلقت في الأسواق بالفعل البطاقة الرسومية القوية Radeon RX 5700 XT في العام الماضي 2019، و هي أولى البطاقات المبنية على معمارية RDNA الجديدة من الشركة، كما أتت بدقة تصنيع 7 نانومتر، و نجحت في تقديمِ أداءٍ جيدٍ و قريبٍ من بطاقة Geforce RTX 2070 Super من Nvidia، لكن الشركة تُخفي الكثير في جعبتها على ما يبدو.

د.ليزا سو كانت قد أكدت في لقاءٍ حديث مع وسائل الإعلام الغربية أن الشركة لديها المزيد في 2020، و أنها ستطرح بطاقات رسومية تدعم تقنية تتبع الأشعة Ray Tracing خلال العام، هل تصدق التسريبات السابقة و نحصل على بطاقة “Navi الكبيرة” كما تُسمى؟ الفئة العليا من بطاقات Radeon الرسومية بدقة التصنيع المُحسنة 7nm plus مع دعم تقنية تتبع الأشعة عبر الهاردوير و المزيد من المزايا؟

هذا ما يُشير إليه اختبارٌ في تسريب الأداء ظهر على منصة CyubeVR، إذ تمكنت بطاقة رسومية غير معروفة من AMD من تسجيل نتائج أعلى في الاختبار بدقة عرض 1512×1680 بكسل، و حققت البطاقة المجهولة 103.32 إطاراً في الثانية في هذا الاختبار، متفوقة على بطاقة Geforce RTX 2080 Ti أقوى بطاقة رسوميّة متوفرة الآن في السوق من Nvidia و التي حققت 88.1 إطارًا، و رغم ذلك فإننا ننوه بأنه لا التمسك بمثل هذه الاختبارات و النتائج المُسربة أكثر من اللازم، و هي قد لا تعكس الواقع الذي ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف.

سنبقى في انتظار الإعلانات الرسمية من AMD و من ثم الاختبارات القياسية للبطاقة مع ألعاب الفيديو كما جرت العادة.