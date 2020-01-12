Pokemon GO تعيش أفضل الأوقات منذ صدورها في 2016

فاطمة أيت طالب - دبي - رأى بعضُ المُحللين مثل “مايكل باكتر” أن تطبيق Pokemon GO ليس إلا موضة مؤقتة عندما صدر في 2016 على الهواتف الذكية، لكن التطبيق أثبت قدرته على الصمود و جلب الكثير من الأموال عبر السنوات، ليبقى كأحد الظواهر الاجتماعية المؤثرة في السنوات الأخيرة على عالم التسلية و الترفيه.
أحدث إحصاءات شبكة Sensor Tower أكدت أن العام الماضي 2019 هو الأفضل على الإطلاق للعبة Pokemon GO منذ صدورها، إذ حققت عائدات اقتربت كثيرًا من 900 مليون دولار، و في المُجمل فإن إيرادات التطبيقات تجاوزت 3 مليار دولار كأحد أكثر التطبيقات جنيًا للمال عبرَ التاريخ.
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