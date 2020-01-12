تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على العلامة التجارية لهاتف Pocophone F2 المرتقب من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار Alvin Tse رئيس شركة شاومي في تصريحاته خلال الشهر الماضي، إلى أن هاتف Pocophone F2 سيعلن عنه رسمياً خلال عام 2020، وقد رصدت وثائق من شركة شاومي تؤكد على العلامة التجارية للهاتف القادم.

شغل هاتف Pocophone F2 بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم كشف عن وثائق تؤكد إستعداد شاومي للإعلان عن هذا الإصدار قريباً.

ولقد أكدت التسريبات على أن شاومي تقدم الإصدار القادم بعنوان POCO F2 كما يظهر في الوثائق، أيضاً يؤكد ظهور هذه التسريبات على خطط شاومي للإعلان عن الهاتف قريباً.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف المرتقب إلى الأسواق العالمية بعنوان Pocophone F2، بينما يأتي إلى السوق الهندي بعنوان POCO F2.

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يذكر أن التسريبات الجديدة تنفي ما جاء في توقعات سابقة أشارت إلى أن هاتف Redmi K20 Pro هو بديل POCO F2، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد خلال الفترة القادمة.

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