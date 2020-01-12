البطاقة الرسومية GeForce RTX 2060 KO Gaming قادمة لمنافسة RX 5600 XT من AMD

فاطمة أيت طالب - دبي - تتحضر شركة EVGA بالتعاون مع نفيديا لطرح بطاقتها الرسومية GeForce RTX 2060 KO Gaming بسعر 280$ و التي ستُمثل ردًا على بطاقة Radeon RX 5600 XT من AMD التي أعلنت عنها الشركة في CES 2020 كبطاقة مثالية لدقة عرض 1080P و بنفس السعر المذكور، كما تُحضر الشركة بطاقة Ultra أخرى من GeForce RTX 2060 KO Gaming أفضل قليلًا في الأداء و بسعر 300 دولار.

و تعمل البطاقة الاعتيادية بسرعة يُمكن لها أن تصل حتى 1680 MHz أما بطاقة الألترا فهي تصل إلى 1755 MHz، و هي مزودة بذاكرة تصل إلى 6 GB من نوع GDDR6، و تُقدم أداءً قد يجعلها اختيارًا أفضل من بطاقة AMD من ناحية السعر/الأداء.