تقرير يقترح أن Intel أجلت الجيل العاشر من معالجاتها بسبب استهلاك الطاقة

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من Guru 3D بأنّ شركة Intel قد قامت بتأجيل الجيل العاشر من معالجاتها المكتبية بسبب مشكلة في استهلاك الطاقة الكهربائية و التي تجاوزت 300 واط، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشاكل عديدة بالنظر إلى أن اللوحات الأم قد صُنعت من الشركاء مع وضع هذه المتطلبات للمُعالج في الحسبان على سبيل المثال، و أشار التقرير أن هذا التأجيل هو سبب غياب الحديث عن هذه الفئة من المعالجات في CES 2020.
و أشارَ التقرير إلى أن انتل لا ترغب في إطلاق المعالجات قبل أن تنجح في خفض استهلاك الطاقة لهذه المُعالِجات و الوصول إلى الأرقام المطلوبة، و يُذكر أن التقرير قد خصّ المعالج i9-10900K بالذكر في هذه المشكلة، و هو المُعالج الذي سيعمل مع 10 أنوية حقيقية. انتل لم تعلق على هذه الأنباء.
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