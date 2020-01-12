إل جي تكشف عن سلسلة تلفزيونات REAL 8K في CES 2020

تعرض إل جي إلكترونيكس صاحبة تجربة Real 8K مجموعة تلفزيوناتها 8K TV الموسعة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 وتضم المجموعة 8 تلفزيونات مع طرازي 77 و65 بوصة الجديدين إلى جانب أحجام شاشات إل جي الحالية 88 و75 بوصة.

تشمل مجموعة 2020 المتنوعة تلفزيونات LG SIGNATURE OLED 8K TV من فئة 88 و77 بوصة “طرازيّ 88/77 OLED ZX” وتلفزيونات LG NanoCell المتطورة “طرازات 75/65 Nano99 و75/65 Nano97 و75/65 Nano95” وتجاوزت طرازات المجموعة اختبار المتطلبات الرسمية الجديدة لفئة 8K Ultra HD الذي وضعته جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) والذي يتطلب تحقيق 50 في المئة على الأقل من معيار متطلبات المستهلك، وصادقت المختبرات المستقلة والموثوقة مثل TÜV Rheinland على أن تلفزيوني LG SIGNATURE OLED 8K وLG 8K NanoCell TV تخطيا هذا المعيار بجدارة.

توفر تلفزيونات LG 8K تجربة Real 8K الرائعة وهي مزودة أيضاً بتقنيات ستلبي الحاجات المستقبلية وراحة البال بطرق متعددة للاستمتاع بتجربة Real 8K.

وتوفر الطرازات الجديدة إمكانية تشغيل محتوى 8K بفضل دعمها لأوسع مجموعة مصادر محتوى 8K مثل HDMI وUSB الرقمية، بما فيها برامج الترميز مثل HEVC وVP9 وAV1، ويتم دعم الإصدار الأخير من قبل مزودي خدمات البث الشهيرة بما في ذلك YouTube.

ستدعم تلفزيونات 8K من إل جي مشاهدة محتوى 8K بسرعة 60 إطار في الثانية، كما أنها معتمدة لتوفير تجربة مشاهدة 8K بسرعة 60 إطار في الثانية عبر وصلة HDMI.

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تتميز تلفزيونات 8K الجديدة بأداء مُحسّن بفضل معالج α (Alpha) 9 Gen 3 الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي، وتستفيد مجموعة 2020 من تقنية التعلّم العميق وتوفر جودة صوت وصورة مُحسّنة لجميع أنواع المحتوى من خلال تحسين مستوى محتوى 8K بدعم الذكاء الاصطناعي.

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واستناداً إلى شبكة ذكية تعتمد على التعلم العميق، توفر تقنية 8K المطورة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي صور بألوان حيوية ودقيقة عن طريق تحليل المحتوى وتطبيق منهجية الحد من الضوضاء التي تعتمد على أربع خطوات، ومحسّن الدقة المبني على التردد لزيادة دقة محتوى 8K إلى حد الكمال.

تستطيع تقنية AI Picture Pro في معالج α9 Gen 3 التعرف على الوجوه وقراءة النصوص الظاهرة على الشاشة، وصقلها وشحذها لتحسين لون البشرة الطبيعي وإظهار ملامح الوجه بوضوح، وجعل أحرف النصوص أكثر وضوحاً وأسهل قراءة، علاوة على ذلك، تتعرف تقنية Auto Genre Selection على نوع المحتوى الذي تتم مشاهدته وتطبق تلقائياً إعدادات الصورة المثالية، لتضمن الجودة الأفضل للصورة ضمن أربعة أنواع من المحتوى: أفلام ورياضة وقياسي ورسوم متحركة.

يعمل نظام الصوت AI Sound Pro من إل جي على تحليل محتوى الصوت وتصنيفه ضمن خمس فئات: موسيقى، أفلام، رياضة، دراما، أخبار، لتوفير صوت أوضح وخلفية صوتية أكثر ثراءً ونقاءً، ويتم عزل الكلمات المنطوقة وزيادة مستوى صوتها، مما يسهل الفهم على المشاهدين، بينما يتم التعرف على الأصوات الخلفية ومزجها حسب المشهد بمقياس 5.1 لتوفير تجربة أكثر واقعية للمشاهد.

وبالإضافة إلى تجربة المشاهدة الاستثنائية، توفر تلفزيونات 8K من إل جي مستوى جديد من الراحة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، ويستطيع المستخدمون مراقبة أجهزة إنترنت الأشياء المتوافقة والتحكم بها مباشرةً من لوحة التحكم الرئيسية في التلفزيون، بينما يتيح التحكم الصوتي دون استخدام اليدين للمشاهدين التحكم بسهولة في الأجهزة المتعددة المتصلة بصوتهم فحسب من جميع أنحاء الغرفة.

تتوفر تقنية ThinQ للتعرف على الصوت في 144 دولة في كل تلفزيونات 8K من “إل جي”، وتدعم أجهزة التلفاز الجديدة بفضل منصة التلفزيون الذكية webOS من “إل جي” كل من Apple AirPlay 2 وHomeKit بالإضافة إلى Google Assistant وAmazon Alexa، وستتوفر تقنية توافق الصوت البعيد مع Amazon Alexa في المستقبل.

وقال بارك هيونغ سي، رئيس شركة “إل جي للترفيه المنزلي”: “تلتزم إل جي بتزويد المستهلكين بتجربة مشاهدة رائعة، وسيتمكن المستخدمون مع تلفزيونات LG 8K OLED وNanoCell من الاستمتاع بتجربة المنتجات المستقبلية التي توفر جودة الصور الرائعة بغض النظر عن لاحقتها”.