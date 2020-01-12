كيف يمكنك نقل الملفات والصور من هواتف أوبو إلى الحاسوب لاسلكيًا؟

تعتبر عملية نقل الملفات والصور من الهواتف الذكية إلى الحواسيب أحد الأمور المزعجة خاصة مع زيادة اعتمادنا على هواتفنا وكثرة الصور والملفات المرسلة عبر التطبيقات، ولكن إذا كنت تستخدم أحد هواتف (أوبو) Oppo فقد أصبح الأمر أكثر سهولة بفضل واجهة ColorOS التي تقدم تجربة استخدام مميزة.

بشكل عام؛ يتطلب الأمر منك لنقل الملفات من هاتفك إلى الحاسوب توصيل الهاتف بالحاسوب بشكل متكرر حتى نتمكن من نقل جميع أنواع الملفات. وتختلف طرق الاتصال بين استخدام كابل USB لأنه يوفر سرعة نقل سريعة، أو البلوتوث، أو الاعتماد على تطبيقات مخصصة لنقل البيانات.

أعلنت أوبو في نهاية العام الماضي عن إصدار واجهة التشغيل(ColorOS 7) المستندة إلى نظام تشغيل Android 10 والتي أصبحت أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام، وأكثر كفاءة في التصميم، وتدعم سرعات تشغيل أعلى للتطبيقات والوضع الداكن، مع تحسينات جديدة لخصائص الذكاء الاصطناعى للكاميرا والعديد من الميزات الأخرى.

تتضمن واجهة التشغيل (ColorOS) في هواتف أوبو المستندة إلى نظام تشغيل (أندرويد) Android العديد من الميزات ومنها ميزة (الإدارة عن بُعد) Remote Management التي تتيح لك نقل الملفات والصور بين الأجهزة لاسلكيًا بدون الحاجة إلى كابل USB، أو اتصال عبر البلوتوث، أو تطبيقات مخصصة.

فيما يلي كيفية نقل الملفات من هواتف أوبو إلى الحاسوب لاسلكيًا:

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حتى تتمكن من نقل الملفات من هاتفك أوبو إلى الحاسوب لاسلكيًا اعتمادًا على ميزة (الإدارة عن بُعد) Remote Management يجب أن يكون الجهازين – الهاتف، والحاسوب- متصلين على شبكة (الواي فاي) Wi-Fi نفسها. وبعد ذلك قم باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (مدير الملفات) file manager على هاتفك أوبو.

اضغط على خيار (الإدارة عن بُعد) Remote Management ستجده في أسفل الشاشة إذا كان إصدار واجهة التشغيل (ColorOS) قديم.

أما إذا كان إصدار واجهة التشغيل على هاتفك (6 ColorOS) أو أي إصدار أحدث فستجد الخيار عبارة عن رمز شاشة الكمبيوتر في أعلى يمين الشاشة، اضغط عليه.

ستجد رسالة تقول إن الهاتف متصل على شبكة (واي فاي) ثم ستجد خيار (ابدأ الخدمة) Start Service؛ اضغط عليه.

سيُطلب منك إنشاء (اسم مستخدم) username، و(كلمة مرور) Password – قم بذلك ويجب أن تحفظهم لأنهما سيُطلبان منك فيما بعد – ثم اضغط على خيار(حفظ) Save.

سيظهر لك عنوان URL لبروتوكول نقل الملفات ftp.

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انتقل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتأكد أنه متصل على شبكة (الواي فاي) نفسها.

اضغط على أيقونة (This PC).

في شريط البحث قم بمسح عبارة (This PC) ثم اكتب عنوان URL لبروتوكول نقل الملفات ftp الظاهر على هاتفك، ثم اضغط Enter.

سيُطلب منك (اسم مستخدم) username، و(كلمة مرور) Password اللذان قمت بإدخالهما من قبل على الهاتف، ثم اضغط على خيار (Log On).

ستظهر لك بيانات هاتفك، حيث يمكنك أخذ نسخة من البيانات التي تريدها لحاسوبك.