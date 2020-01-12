Siemens SX1 كان هاتف McLaren الأصلي

أصدرت سيمنس هاتفها Siemens SX1 في شهر ديسمبر من عام 2003، والذي تضمن لوحة مفاتيحها غريبة، إلى جانب العديد من النواح الفريدة التي يمكن الإعلان عن بعضها الآن ولن تبدو قديمة، وخلال معرض CeBIT 2004، كشفت الشركة عن نسخة محدودة من Siemens SX1 McLaren، والذي كان هاتف McLaren الأصلي.

وصنعت الشركة 200 هاتف فقط من Siemens SX1 McLaren، ويمتاز كل هاتف منها برسوم متحركة مخصصة وخلفيات وصور تم تحميلها مسبقًا من بطولة McLaren MP4-19 Formula 1 والسائقين كيمي رايكونن Kimi Raikkonen وديفيد كولتارد David Coulthard.

وكان هاتف Siemens SX1 الأصلي يمتاز بلوحة مفاتيح غير تقليدية في ذلك الوقت، حيث وضعت شركة سيمنس مفاتيح من 0 إلى 9 و * و # على جانبي الشاشة البالغ قياسها 2.2 إنشًا، وتطلب هذا التغيير الكثير من الوقت للتعود عليه، حتى بالنسبة لطلب رقم بسيط، كما أن الرسائل النصية كانت مغامرة مختلفة تمامًا.

وتضمن الهاتف بشكل مسبق لعبة Typegun، وذلك في سبيل جعل عملية تعلم استخدام لوحة المفاتيح أمرًا ممتعًا، على غرار كيفية قيام لعبة سوليتير Solitaire بتعريف مستخدمي ويندوز الجدد بالفأرة قبل أكثر من عقد من الزمان.

وتم تفعيل وضع الكتابة T9، وذلك بالرغم من أن وضع المفاتيح غير التقليدي لا يزال يجعل من الكتابة تحديًا.

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كما كان هناك لعبة أخرى هي Mozzies، والتي كانت بمثابة لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول، واستخدمت اللعبة كاميرا الهاتف والصور الثلاثية الأبعاد للبعوض، وكان على المستخدم تحريك الهاتف نحو الهدف.

وكانت هذه اللعبة بمثابة لعبة واقع معزز تعمل على معالج ثنائي النواة بتردد 120 ميجاهيرتز، الذي كان معالجًا قويًا للغاية بالنسبة لذلك الوقت، مع الإشارة إلى أن هاتف نوكيا Nokia 6600 المنافس لهاتف سيمنس Siemens SX1 قد تضمن معالجًا بتردد 104 ميجاهيرتز.

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كما امتلك هاتف Siemens SX1 مشغل MP3، وهو الأول بالنسبة لهاتف يعمل بواسطة منصة برمجيات S60، مما سمح للمستخدمين بتحميل ملفات الموسيقى في مجلد MP3 على بطاقة MMC الاختيارية والاستماع مع سماعات الرأس المضمنة.

وبعد مرور عقد من الزمان ونصف تعاونت شركة ون بلس OnePlus الصينية مع ماكلارين McLaren لإطلاق هاتف OnePlus Concept One، لكن هاتف Siemens SX1 لم يكن الوحيد المستوحى من السباقات، إذ أصدرت شركة سيمنز أيضًا نسخة محدودة للغاية (50 هاتف) من جهاز Siemens SX1 F1 Bahrain 2004.

وكان هناك أيضًا نسختان من إصدار Mille Miglia، وهو سباق التحمل الذي استمر في إيطاليا من عام 1927 إلى 1957، إحداهما تحتوي على 500 هاتف والأخرى مع 99 هاتف فقط.

وإلى جانب ذلك، فقد استخدمت سيمنس هاتف Siemens SX1 لإنشاء نماذج أولية مستقبلية، حيث عرضت في CeBIT 2005 الهاتف بلوحة مفاتيح QWERTY كاملة باستخدام الليزر، وهي فكرة مشابهة لما عرضته سامسونج في CES 2020 مع SelfieType، لكن سامسونج استخدمت الكاميرا الأمامية بدلاً من الليزر.

كما عرضت سيمنس نموذج آخر من الهاتف يسمى Tourguide خلال معرض CeBIT 2005، بحيث استخدم هذا النموذج إضافة متصلة بأسفل الهاتف وتتميز بجهاز استقبال A-GPS.

يذكر أن شركة سيمنس كانت رائدة في مجال الهواتف المحمولة، ومع ذلك، فقد تخلت عن سوق الهواتف المحمولة بعد فترة وجيزة من إصدار Siemens SX1، وفيما لا تزال شركة Gigaset التابعة لها موجودة وتصنع بعض هواتف أندرويد، لكنها غالبًا غير معروفة خارج ألمانيا.