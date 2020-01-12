شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح ميزة جديدة للمستخدمين لجعل خاصية "stories" أكثر فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق "انستجرام" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص "story "دون الحاجة لتطبيقات خارجية، وذلك لجعلها أكثر تفاعلا، وهذه الخاصية المتاحة بالفعل على نظامى التشغيل "آى أو إس" و"أندرويد" تأتى ضمن كاميرا انستجرام، بإسم Layout وتسمح بمشاركة 6 صور فى الشاشة الواحدة.

ويلزم لإنشاء قصتك متعددة الصور في أنستجرام إجراء 7 خطوات، وفقا لموقع العين الإخبارية، وهما :"انتقل إلى تطبيق أنستجرام على هاتفك ثم اضغط أيقونة الكاميرا الموجودة بالزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء قصة جديدة".

وثالت خطوة تقوم بالسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد (Layout)، وأضغط عليه، ثم اختر التخطيط الذى تريد استخدامه لمجموعة الصور، حيث ستجد العديد من خيارات التنسيق المتاحة للاختيار من بينها.

وبعد ذلك التقط بعض الصور التى تريد تضمينها في قصتك بحد أقصى 6 صور في القصة الواحدة حسب التخطيط الذى ستختاره في الخطوة السابقة، ويمكنك إضافة عناصر أخرى مثل النصوص، والرسوم، والفلاتر، والرموز التعبيرية، وغير ذلك الكثير.

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أما أخر خطوة وهى بمجرد الإنتهاء من إضافة كل التفاصيل للقصة، يمكنك الضغط على خيار (إرسال إلى) Send To الموجود في أسفل يمين الشاشة.

ومن أبرز مزايا القصص ميزة "وضع الإنشاء" Create Mode، والتي تتيح لمستخدمى انستجرام إمكانية مشاركة قصص دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث تتيح كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.

وكان كشف تطبيق مشاركة الصور انستجرام عن إضافة عدد من الفلاتر الجديدة لخاصية صناعة الفيديوهات الخاصة بها والتى تعرف بـ Boomerang، وذلك بعد حوالى خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، إذ يحاول انستجرام منافسة تطبيق TikTok الذى يشكل تحديًا مباشرا له، حيث حصلت هذه الخاصية على تحديث كبير لخيارات التحرير الخاصة بها، حيث يمكن للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، بحسب الحساب الرسمي لانستجرام على تويتر.