شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب بحجم أكبر أهرامات الجيزة يمر بالأرض الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن كويكبًا هائلاً بحجم أكبر أهرامات الجيزة من المقرر أن يتخطى كوكبنا هذا المساء، حيث يقدر قطر الكويكب الذي يطلق عليه اسم 2020 AO1 بحوالي 49 إلى 100 متر، وبالنظر إلى هذا التقدير فهذا يعني أن صخرة الفضاء يمكن أن تكون بنفس حجم الهرم الأكبر في الجيزة.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فوفقًا لتقديرات ناسا، فإن 2020 AO1 سوف يمر بالأرض في حوالي الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش "9:18 م بتوقيت القاهرة"، وسيكون يدور بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 40،000 ميل في الساعة، ولحسن الحظ، سيكون الكويكب على بعد حوالي مليوني ميل من الأرض أثناء المرور، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو بعيدًا، فقد صنفته ناسا على أنه "خطر قريب".

ولا يعد 2020 AO1 هو الكويكب الوحيد الذي يمر بكوكبنا اليوم - حيث توجد هناك صخرة فضائية ثانية تقترب في حوالي الساعة 22:37 بتوقيت جرينتش، ويبلغ قطر هذه الصخرة الفضائية إلى 24 متراً، فهي أصغر بكثير، على الرغم من أنها ستمر بالأرض على مسافة أقرب قليلاً من 900،000 ميل، ولحسن الحظ، فإن فرص تصادم الكويكبات مع الأرض ضئيلة.

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ومع ذلك، لم تقلل ناسا من فرص الاصطدام الكويكب في المستقبل القريب، حيث تكتشف ناسا حوالي 30 "جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض" كل أسبوع، وفي بداية 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 جسم، ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة للغاية من الأرض غير كامل، مما يعني أنه قد يحدث تأثير غير متوقع في أي وقت.

وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الجسم الذي انفجر فوق تشيليابينسك، روسيا، في عام 2013 - حوالي 55 قدمًا (17 مترًا) في الحجم - يحدث مرة أو مرتين في القرن، واضافت "من المتوقع أن تكون تأثيرات الكائنات الكبيرة أقل تواتراً (على نطاق قرون إلى آلاف السنين).