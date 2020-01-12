تكنولوجيا: Instagram يتوسع بأدوات التحرير والمؤثرات الإبداعية والمطلوبة في Boomerang

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الإنستقرام في دعم Boomerang بمجموعة من الأدوات الإبداعية في تحرير الفيديو التي تشمل مؤثرات جديدة ومطلوبة من مستخدمي التطبيق.
على غرار الأدوات المميزة في تحرير محتوى الفيديو التي تقدم في تطبيق سناب شات، بدأت شركة الإنستقرام في التوسع بأدوت تحرير الفيديو التي تتميز بمستوى إبداعي لمستخدمي Boomerang.
وتأتي الآداة الأولى لدعم المستخدم في ميزة قطع وتحرير مقطع الفيديو، حيث يمكن تحديد نقطة محددة لبدء حركة الرسوم، ومن ثم إختيار نقطة أخرى للتوقف، حيث تتيح هذه الميزة إختيار المقطع المثالي.
كما يضيف الإنستقرام ثلاثة من المؤثرات الجديدة في Boomerang، والتي تشمل تشغيل الفيديو بالحركة البطيئة، بمعدل النصف لسرعة الإطارات الأصلية، كما تأتي ميزة Echo لتضيف مؤثرات ضبابية متحركة، بينما تضيف مؤثرات Duo في النهاية مظهر مميز وعرض مثالي لمقطع الفيديو.
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