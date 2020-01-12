تكنولوجيا: هاتف Black Shark 3 5G أول إصدار من شاومي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن شاومي في طريقها لإطلاق هاتف الألعاب القادم Black Shark 3 5G بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام والتي تأتي للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

إستطاعت شركة شاومي أن تحقق مبيعات جيدة من الإصدارات السابقة من هواتف Black Shark المخصصة للألعاب، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب والذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس Black Shark 3 5G.

أعتمد هاتف شاومي Black Shark 3 5G من قبل MIIT مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة، ومع ميزة دعم شبكات الجيل الخامس في هذا الإصدار، كشفت أحدث التسريبات عن ميزة جديدة في الهاتف الذي يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

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وتتجه بعض الآراء إلى أن الزيادة في الذاكرة العشوائية لا تعد من المميزات المطلوبة أو الضرورية في هذا الإصدار، إلا أنها ستلاقي ترحيب بالتأكيد من المستخدمين الباحثين على قدرات أعلى في الهواتف الذكية تدعم إستمرار الهاتف بمواصفات جيدة لعدة سنوات.

لذا من المتوقع أن تكون شركة شاومي هي أولى الشركات التي تصل بهاتف مميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام إلى الأسواق، لكن قد نشهد سبق من أحد عمالقة الصين قبل إنطلاق هاتف Black Shark 3 5G رسمياً.

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