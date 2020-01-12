صقيع وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الإثنين 13 يناير، مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وشهدت البلاد الأيام الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس".

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 15

السلوم 07 16

سيوة 07 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 10 19

السويس 11 19

العريش 10 18

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

نخل 04 18

نويبع 14 21

طابا 09 17

كاترين 02 14

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 19

المنيا 10 19

أسيوط 05 21

سوهاج 05 20

قنا 05 19

الأقصر 05 22

أسوان 06 23

أبوسمبل 07 23

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 13 20

ابو رماد 14 19

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 18