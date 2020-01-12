شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 10 مزايا لبرنامج هواوي للمطورين الخاص بمنصة هواوي للخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سبق وأن أعلنت هواوي عن إطلاق منصتها للخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS) للاعتماد عليها بشكل كامل في أجهزتها الذكية، حيث أن منظومة هواوي تقدم الكثير من المزايا للمستخدمين والمطورين على حد سواء. كما أن هواوي أعلنت عن إطلاق برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services (HMS) المتناغمة.

يستهدف برنامج Shining-Star التعاون مع الشركات والمؤسسات التعليمية ومطوري البرمجيات للاستخدام البنية التحتية الخاصة بهواوي لتطوير التطبيقات، كما أن البرنامج يمكن المطورين من استخدام موارد هواوي الضرورية في تصميم وتطوير التطبيقات.

اليكم أهم 10 مزايا لبرنامج هواوي للمطورين:

برنامج هواوي للمطورين متاح لجميع فئات المطورين:

سيتمكن أي فئة من مطوري البرمجيات الاشتراك في برنامج هواوي للمطورين.

اتاحة استخدام إمكانيات ومزايا منظومة هواوي HMS:

هواوي تقدم مجموعة متنوعة من خدماتها للمطرين من أجل ابتكار وتطوير التطبيقات وربطها بالمنظومة المتناغمة الخاصة بمنصة HMS.

تحقيق نمو أعمال تصميم وتطوير التطبيقات:

يجب على مطوري البرمجيات أن يحققوا دخل من ابتكاراتهم، لذا قامت هواوي بتقديم حزمة خدمات المحفظة الالكترونية من منصتها للخدمات والتطبيقات HMS Wallet Kit والتي تسهل عملية المدفوعات وإدارة الكروت الالكترونية.

استخدام منظومة الدعاية والاعلان الالكترونية:

توفر هواوي مجموعة أدوات الإعلانات للمطورين مُعرّفاً إعلانياً مخصص ومتوافق (OAID)، والذي يوفر الدعم الأساسي للإعلانات المخصصة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم. كما تسمح للمطورين بمواصلة الاستفادة من إمكانات تحقيق الدخل التي توفرها المنصات الإعلانية الأخرى.

الوصول الي الأسواق العالمية:

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يبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم أكثر من 570 مليون مستخدم شهرياً. واستناداً إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق منظومة HUAWEI Mobile Services (HMS) في أكثر من 170 دولة في العالم، فضلاً عن تأسيس 3 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم. تشمل منظومة Huawei Mobile Services على حزمة من الخدمات والتطبيقات التي تقدمها هواوي لأجهزتها المتصلة بالمنظومة المتناغمة من أجل توفير تجربة أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين.

هواوي تقدم الدعم للمطورين:

تقدم هواوي كافة سُبل الدعم للمطورين من خلال توفير مرجع لبرمجيات API وارشادات تطوير التطبيقات من خلال برنامج Shining-Star.

دعم المطورين بمختبرات DigiX:

شهدت مختبرات DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.

امتثال منظومة HMS للقوانين واللوائح العالمية لحماية الخصوصيات:

أعلنت هواوي عن فوز منصتهاHuawei Mobile Services (HMS) بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”. تعتمد منظومة Huawei Mobile Services (HMS) دائماً على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.

لذا يعد ISO/IEC رقم 2019:27701 المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).

الاستخدام السهل والسريع لمنصة المطورين:

تقدم هواوي حزمة خدمات Account Kit التي توفر للمطورين إمكانية توزيع التطبيقات على جميع الأجهزة الذكية، مما يساعدهم على تشغيل التطبيقات بطريقة سهلة وسريعة.

منصة مطورين آمنة:

تُقدم هواوي تجربة حماية وأمان من خلال منصتها لتطوير التطبيقات التي تتميز بأربعة مستويات من تحقق هوية المطورين التي تضمن حماية التطبيقات.