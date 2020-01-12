كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قرش روبوتي يسبر أعماق البحار

عرضت شركة صينية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس روبوت على شكل سمكة قرش قادرة على حمل أية كاميرا أو جهاز استشعار لأعماق البحر.

ويطلق على هذا الربوبوت اسم “روبو شارك”، وهو عبارة عن مركبة مائية ذاتية التحكم قابلة للتخصيص بشكل كامل، وتم دمج مجموعة من التقنيات مع نظام دفع زعنفة الذيل شبه الصامت، بحيث يمكن استخدام السمكة كآلة مراقبة متخفية.

ويبلغ طول روبو شارك حوالي ستة أقدام، ووزنه حوالي 60 كيلوغرام، وتم تطويره بواسطة شركة “روبو سي”، وهي شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا المائية تأسست عام 2015.

ويتمتع روبو شارك بتصنيف 4 على مقياس مقاومة الرياح والأمواج، مما يعني أن بإمكانه الحفاظ على وظائفه العادية ضمن أجواء نسيم متوسط ​​إلى قوي، وموجات من صغيرة إلى متوسطة.

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ويمكن للروبوت أن يسافر حتى مسافة 6500 قدم، وعلى عمق يصل إلى 984 قدم، ويتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم توفر ساعتين من وقت التشغيل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويحتوي الروبوت أيضاً على حجرة تخزين داخلية، يمكنها حمل ما يصل إلى 20 كيلوغرام، ويمكن التحكم به عن بعد من محطة أرضية عبر أداة تشبه ذراع جهاز إكس بوكس.

وتقول الشركة المنتجة إن الروبوت سيكون مفيداً للمهام التي تنطوي على تتبع أهداف عالية السرعة، كما يتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهله لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.