كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سامسونغ تكشف عن مساعد روبوتي للمطبخ

كشفت شركة سامسونغ الكورية العملاقة عن أحدث ابتكاراتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام حالياً في لاس فيغاس، ومن بينها مساعد روبوتي يؤدي العديد من المهام في المطبخ.

وتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة على “بوت شيف”، وهو مساعد روبوتي مخصص للمطبخ، يستخدم ذراعين متحركين لتجميع وصفات الطعام وتقليبها وصبها وإعدادها بشكل مسبق.

وكما هو موضح في العرض التوضيحي الذي قدمته سامسونغ، يعتبر “بوت شيف” كذراع آلي تعاوني يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكنه استخدام أدوات المطبخ بكفاءة.

وتم تصميم الروبوت للتقطيع والخلط وتتبيل وصفات الطعام، ويستخدم تقينات التعرف على الصوت لتنفيذ أوامر المستخدم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد اختيار وصفة الطعام المطلوبة، يبدأ الروبوت عمله، من خلال تحليل الوصفة المختارة، وتحديد الخطوات التي يجب تنفيذها.

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وحرصت سامسونغ أيضاً على دمج ميزات الأمان في “بوت شيف”، بحث إذا اقترب شخص ما من الروبوت وهو يستخدم سكيناً حادة أو أية أداة أخرى خطيرة في المطبخ، يتوقف عن العمل على الفور.

الروبوت قادر على تعلم مهارات جديدة غير موجودة في الوقت الحاضر، مثل إعداد القهوة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تدخل المستخدم في العديد من المهام. ورغم ذلك، يعتبر الجهاز خطوة هامة على طريقة أتمتة العمل في المطبخ وتحضير أطباق الطعام بشكل آلي بالكامل.