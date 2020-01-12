تكنولوجيا: Kakao تطلق مجموعة مميزة من أجهزة المنزل الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرف تطبيق Kakao Talk كأحد تطبيقات المراسلة التي تتميز بالملصقات الغير تقليدية، واليوم تقدم Kakao مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية للمنزل، والتي تتميز بتصميم الملصقات الشهيرة في التطبيق.

استوحت مكاتب التصميم في ميلانو وطوكيو تصميم الأجهزة الذكية الجديدة من الشخصيات التي أشتهر بها تطبيق Kakao Talk، وذلك لتطوير أجهزة ذكية متنوعة تجذب المستخدمين.

إستعرضت Kakao عدد 7 من الأجهزة الذكية الجديدة للمنزل والتي تشمل ميزان حرارة ذكي، مرطب ذكي، وجهاز ذكي لتنقية الهواء، مقياس، ومصباح ذكي، إلى جانب منبه، وكاميرة خاصة لمراقبة الأطفال.

ويرتكز تصميم المجموعة على نظام واحد في التصميم يحاكي الوعاء الأبيض صغير الحجم، كما تأتي الأجهزة مع تطبيق مصاحب يعرف بتطبيق Kakao للأجهزة الذكية، كما تأتي الأجهزة الذكية بثيمات شخصيات مستوحاة من أصدقاء Kakao مع رمز يعبر عن وظيفة الأجهزة.

ولقد إستعرضت Kakao مجموعة الأجهزة الذكية مع مستوى التسعير المقرر لكل جهاز وموعد توفر الأجهزة في الأسواق، حيث يتوفر جهاز Smart Scale بسعر 120 دولار في نهاية شهر يناير والذي يتميز بشخصيات Muzi وCon.

جهاز Smart Air Purifier ينطلق بسعر 150 دولار على أن يتوفر في شهر مايو بشخصية Apeach.

جهاز Smart Lamp بسعر 120 دولار يأتي بشخصية Ryan ويتوفر في شهر مايو.

Advertisements

جهاز Smart Humidifier يتوفر في شهر مايو بسعر 120 دولار.

جهاز Smart Alarm يتوفر في خريف هذا العام، على أن يتم الإعلان عن السعر لاحقاً.

كاميرة المراقبة Smart Sensor Cam تتوفر في خريف هذا العام.

جهاز Smart Thermometer ينطلق لاحقاً هذا العام ويتم الإعلان عن السعر عند إنطلاقه للأسواق.

المصدر

اعلان

