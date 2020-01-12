شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد مراجعتها لمكالمات سكايب الصوتية في منشآت آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت إن مكالمات Skype يتم نسخها ومراجعتها الآن في "منشآت آمنة في عدد صغير من الدول"، وذلك بعد تقرير جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يوم الجمعة بشأن استخدام الشركة للمتعاقد في الصين للاستماع إلى بعض المكالمات للتأكد من أن برنامج النسخة الخاص بها يعمل بصورة صحيحة، فيما أكدت الشركة أن الصين ليست حاليا واحدة من الدول التى يتم نسخ مكالمات سكايب بها، وذلك بحسب موقع The Verge التقني.

فيما قال متعاقد سابق كان يعيش في بكين لصحيفة الجارديان: إنه نسخ مكالمات سكايب مع القليل من الحماية الأمنية بسبب تدخل محتمل من الدولة، وأضاف المتعاقد السابق الذي لم يُكشف عن هويته للصحيفة: إنه استعرض الآلاف من التسجيلات الصوتية من سكايب والمساعد الرقمي كورتانا على جهاز اللاب توب الشخصي من منزله في بكين على مدار عامين.

وبحسب تقرير الجارديان، فقد تمكن المتعاقدون الذين كانوا جزءًا من عملية المراجعة من الوصول إلى التسجيلات عبر تطبيق ويب في متصفح كروم عبر الإنترنت في الصين، وقد كان هناك القليل من التدقيق في الموظفين، وعدم وجود تدابير أمنية معمول بها لحماية التسجيلات الصوتية من الدولة أو التدخل الجنائي.

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وقال المتعاقد لصحيفة الجارديان: إنه سمع "جميع أنواع المحادثات غير العادية" أثناء قيامه بالنسخ، وأضاف: "بعد تثقيف نفسي بشأن الأمن الإلكتروني، أجد الأمر جنونيًا بعض الشيء الآن، أنهم قدموا لي عنوان URL واسم مستخدم وكلمة مرور أُرسلت عبر البريد الإلكتروني".

وعقب انتشار تقرير الجارديان، قال متحدث باسم مايكروسوفت في رسالة بالبريد الإلكتروني: إنه "إذا كان هناك سلوك مشكوك فيه أو انتهاك محتمل من جانب أحد موردينا، فنحن نتحرى الأمر ونتخذ إجراءً"، وأضاف: إن "المقتطفات" الصوتية التي يحصل عليها المتعاقدون هي المراجعة لمدة عشر ثوان أو أقصر، ولن يتمكن أي شخص يراجع هذه المقتطفات من الوصول إلى محادثات أطول.

وأضاف المتحدث: "لقد كشفنا دائمًا عن ذلك للعملاء ونعمل وفقًا لأعلى معايير الخصوصية المنصوص عليها في قوانين مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات".