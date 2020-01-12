شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرقص فى مصنعه لسيارات تسلا الكهربائية بين موظفيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، على مسرح كبير بينما يتجمع موظفوه، وهو يؤدى بعض خطوات الرقص في حدث خاص بشركة تسلا للسيارات الكهربائية، وذلك بمصنع الشركة فى شنغهاى بالصين، حيث فتح الرئيس التنفيذي لتسلا سترته، وتمايل على النغمات بينما هتف الحشد، ولا يزال يرقص متجاهلا السترة فوق كتفيه ثم قذفها إلى اليسار، وحاول القيام ببعض التحركات المختلفة أمام الحشد، والرقص ذهابًا وإيابًا وعلى الجانبين على خشبة المسرح.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فبينما كانت حركات الرقص هي التي جذبت معظم الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، كان لدى ماسك غرض أكثر جدية في هذا الحدث، وهو تسليط الضوء على أول مصنع لتجميع المركبات الكهربائية في تسلا خارج الولايات المتحدة.

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وقال ماسك: "سيكون هذا الحدث الأكثر تطورا في عالمنا"، مضيفا: "سنعمل على جعلها مستدامة بيئيًا للغاية، حتى تكون هذه فرصة للعالم".

وعلى جانب آخر، فإنه من المتوقع أن تطلق SpaceX التابعة لإيلون ماسك أيضا هذا العام أول مركبة فضاء تجارية "دراجون كرو" وعليها أشخاص على متنها بعد سنوات من التطوير والتأخير.

وتعمل SpaceX أيضًا على تطوير صاروخ جديد ضخم يسمى Starship للقيام بمهام في الفضاء السحيق من أجل حمولات كبيرة، وفي النهاية سيكون ركابها من رواد فضاء، ومن المتوقع أن تستكمل الشركة نموذجًا جديدًا للمركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الطيران هذا العام.