«أكثر تنظيماً».. تصميم جديد من فيس بوك

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة "فيس بوك" بدأت في منح بعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من الشبكة، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر المطورين F8 في شهر أبريل من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها تعتزم إطلاق الشكل الجديد لعملاق التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع قبل ربيع عام 2020، والذي يمتاز بأنه أكثر تنظيمًا.

وأفادت البوابة العربية للأخبار التقنية بأن فيس بوك بدأت في منح "نسبة صغيرة" من المستخدمين وصولاً إلى التصميم الجديد خاصةً لمن يسجل الدخول إلى الشبكة للمرة الأولى، حيث تظهر دعوة منبثقة إلى تجربة التصميم الجديد باسم "فيسبوك الجديد".

وأضافت البوابة أنه في حال موافقة المستخدم، فإن فيس بوك ستتيح له الاختيار بين استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة على غرار ميزة "الوضع الداكن" التي أصبحت توفرها العديد من الخدمات، والتطبيقات الأخرى.

Advertisements

وتسعى فيس بوك من خلال التصميم الجديد إلى التغلب على عدد من المشكلات التي واجهها المستخدمين خلال السنوات الماضية، والتي أبرزها حماية الخصوصية.

وأضافت البوابة أن فيس بوك تمنح المستخدمين الذين يوافقون على تجربة التصميم الجديد إمكانية العودة إلى التصميم القديم لإبداء آراءهم بشأنه، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم.

يشار إلى أن فيس بوك تمتلك نحو 2.5 مليار مستخدم نشط شهرياً.