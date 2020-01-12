شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون أول كويكب يبقى داخل مدار كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك أول كويكب يبقى داخل مدار كوكب الزهرة، وهو يستغرق حوالى 151 يومًا للتنقل حول الشمس، وتم الحصول على ملحوظات حول الكائن ومداره النادر لأول مرة من خلال مسح فلكي أجري في كاليفورنيا، حيث تم تأكيده باستخدام بيانات من تلسكوب في إيطاليا، وبعد إطلاق مسبقا عليه اللقب المؤقت ZTF09k5، حصل الكويكب الذي يبلغ عرضه 1.2 ميلًا على الاسم الرسمي 2020 AV2 في 8 يناير الماضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم العثور على دليل عام 2020 على المدار غير العادي لـ AV2 لأول مرة في البيانات التي تم جمعها بواسطة مرفق Zwicky العابر، وهو مسح فلكي أجري في مرصد بالومار في مقاطعة سان دييجو بكاليفورنيا في 4 يناير 2020.

وكان علماء الفلك قد منحوه التسمية الأولية ZTF09k5 فى ذلك الوقت، حيث قال عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي: "بمجرد أن علمت به، أردت مراقبة هذا الشيء، والمساهمة في اكتشافه".



كويكب

وأضاف: "لسوء الحظ، اضطررت إلى مواجهة الغيوم لعدة أيام، مما يجعل من المستحيل ملاحظة مثل هذا الشيء المنخفض للغاية عند الغسق".

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أما في ليلة الثامن من يناير، أصبح الطقس أكثر ملائمة للدكتور ماسي ووجد نافذة لمدة 30 دقيقة لتصوير الكويكب، حيث استخدم الدكتور ماسي تلسكوبًا يعمل آليًا في مدينة Ceccano بإيطاليا لإجراء ملاحظاته.

وهذه الأداة التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي يطلق عليها "Elena"، هي جزء من مشروع Virtual Telescope Project، والذي يمكن أن يستخدمه العلماء عبر الإنترنت.

وأوضح الدكتور ماسي: "كان التقاط هذه الصور صعبًا لأن الأجسام كانت منخفضة جدًا (25 درجة أو أقل) فوق الأفق الغربي عند الغسق"، مضيفا "كانت خلفية السماء مشرقة، وكان قمر مكتملا تقريبًا في السماء أيضًا وبالتالى أصبح الهدف أقل دقيقة بعد دقيقة".

وعلى الرغم من التحديات، نجح الدكتور ماسي في هدفه، حيث جمع 14 تعريفا مختلفا لمدة 60 ثانية للكويكب.