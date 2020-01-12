شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يحصل على مقر جديد فى دبلن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شبكة الأعمال LinkedIn أحدث شركة تكنولوجية تنشئ موقعا جديدًا في دبلن بإيرلندا، عندما وقعت عقد إيجار مدته 25 عامًا لإضافة ثلاث كتل مكتبية مجاورة لمقرها الأوروبي الجديد، وقالت الشبكة الاجتماعية للمحترفين في يونيو الماضى إنها ستزيد قوتها العاملة في أيرلندا إلى 2،000 بدلا من 1200، حيث سينتقلون إلى مكتب رئيسي جديد بمساحة 14000 متر مربع بحلول نهاية عام 2020، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الشركة في بيان: "وافقت LinkedIn على إضافة مساحة المكاتب المتبقية البالغة 40،000 متر مربع في مشروع Wilton Park في وسط دبلن، فيما توفر هذه الخطوة لشركة التكنولوجيا الأمريكية قدرة كافية على زيادة عدد العاملين بها بأكثر من 4000 عامل ، حسبما ذكرت صحيفة إيرش تايمز".

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وتوظف مايكروسوفت بشكل منفصل 2000 شخص في مكان آخر في دبلن، حيث تعد أيرلندا هي المحور الأوروبي لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد وقع فيس بوك مؤخرا على أكبر عقد إيجار مكاتب على الإطلاق في دبلن في عام 2018 مع خطط لإنشاء حرم جامعي جديد تبلغ مساحته 57000 متر مربع ، بينما اشترت جوجل مشروع تطوير مساحته 37000 متر مربع في وقت سابق من ذلك العام ، لإضافته إلى مكاتبها الأخرى في المدينة.

وتأتى توسعات بعض أكبر الشركات في العالم في الوقت الذي يتم فيه النظر في قواعد عالمية جديدة حول كيفية ومكان دفع شركات الإنترنت الكبرى لضريبة يمكن أن تختبر التزام الشركات متعددة الجنسيات بأيرلندا حيث تدفع معدل ضرائب منخفض بنسبة 12.5٪، وقد قالت وكالة الدولة الأيرلندية التي تتنافس على الفوز بالأعمال الأجنبية هذا الأسبوع إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشركات تفكر بطريقة مختلفة عن أيرلندا بناءً على الإصلاحات الضريبية التى قد تظهر.

فيما أفادت المؤسسة الدولية للتنمية في أيرلندا أن العمالة في الشركات متعددة الجنسيات قد ارتفعت بنسبة 6 ٪ على أساس سنوي في عام 2019 ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل عبر الاقتصاد سريع النمو في أيرلندا، وتوظف الشركات الأجنبية الآن ما يقرب من 250،000 شخص أو ما يزيد قليلاً عن واحد من كل 10 عمال إيرلنديين.