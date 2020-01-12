شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متدرب بناسا يبلغ 17 عاما يتمكن من اكتشاف كوكب جديد فى يومه الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا هذا الأسبوع عن اكتشاف مذهل، وذلك بعدما اكتشفت كوكبًا يدور حول شمسين، حيث كان هذا أول اكتشاف من نوعه يقوم به القمر الفضائي الجديد لصيد الكوكب التابع للفضاء والمعروف باسم TESS، لكن الأمر الأكثر بروزًا هو أنه تم العثور عليه من قبل طالب في المدرسة الثانوية يعمل كمتدرب في ناسا، وذلك خلال يوم تدريبه الثالث فقط، وهو الأمر الذى يعتبر بمثابة ضربة حظ كبيرة للمراهق الصغير.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فقال وولف كوكير، البالغ من العمر 17 عامًا: "كنت أبحث من خلال البيانات عن كل شيء كان المتطوعون يصفونه بأنه ثنائي الكسوف، وهو نظام يدور حوله نجمان حول بعضهما البعض، ومن وجهة نظرنا يكسيان بعضهما البعض كل مدار"، وأضاف: "بعد حوالي ثلاثة أيام من التدريب رأيت إشارة من نظام يسمى TOI 1338، في البداية اعتقدت أنه كان كسوفًا للنجوم، لكن التوقيت كان خطأ، لقد تحول هذا إلى كوكب، وقد أطلقت على هذا الكوكب الجديد اسم TOI 1338 b، وبالنسبة للنظام الذي يسكنه - فهو على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض، كما أن الكوكب هو 6.9 أضعاف حجم الأرض - مما يضعه في مكان ما بين نبتون وزحل، كما أنه من غير المرجح أن تحافظ على حياة غريبة".

ويلتقط TESS صورة جديدة من السماء كل 30 دقيقة على مدار فترة 27 يومًا، فهو ينتج آلاف الصور، ويتم تحميلها جميعًا على موقع TESS، حيث يمكن للناس الإبلاغ عن المرشحين المحتملين للكوكب من خلال هذه البيانات، كما أن علماء ناسا يطورون طريقة لاكتشاف الأكسجين على الكواكب الخارجية للمساعدة فى معرفة ما إذا كانت هذه الكواكب صالحة للحياة أم لا، وكان على كوكير، أن يمر بالصور التي يبلغ عنها الجمهور على أمل اكتشاف أي تقلبات يمكن أن تشير إلى كوكب، حيث كانت هذه هي المهمة الأولى التي تم تكليفه بها كجزء من فترة تدريبه مع وكالة الفضاء.

ويستخدم العلماء الملاحظات من TESS لإنشاء رسوم بيانية حول كيفية تغير سطوع النجوم مع مرور الوقت، ويمكن استخدام هذا لاكتشاف كوكب.