شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام ينافس Tik Tok بميزة جديدة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق مشاركة الصور إنستجرام عن إضافة عدد من الفلاتر الجديدة لخاصية صناعة الفيديوهات الخاصة بها والتى تعرف بـ Boomerang، وذلك بعد حوالى خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، إذ يحاول إنستجرام منافسة تطبيق TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرا له، حيث حصلت هذه الخاصية على تحديث كبير لخيارات التحرير الخاصة بها، حيث يمكن للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، بحسب الحساب الرسمي لإنستجرام على تويتر.

وتعد هذه الخطوة بمثابة أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول، حيث قد تساعد الفلاتر الجديدة في الحفاظ على إنستجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo وEcho وDuo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.

Advertisements

ويمكن العثور على أدوات Boomerang الجديدة عن طريق التمرير لليمين ضمن إنستجرام لفتح مؤلف القصص، ثم التمرير لليسار أسفل محدد زر الكاميرا على الشاشة لتظهر التأثيرات البديلة ومحرر الفيديو، والذي يسمح للمستخدم بتحرير طول فيديو Boomerang وتحديد متى يبدأ أو ينتهي.

فيما تلتقط ميزة Boomerang ثانية واحدة من الفيديو الصامت الذي يتم تشغيله بعد ذلك للأمام ثم في الخلف ثلاث مرات لإنشاء فيديو مدته ست ثوان يمكن مشاركته أو تنزيله كفيديو.

ويقوم تأثير SlowMo يعمد إلى إبطاء مقاطع فيديو Boomerang إلى نصف سرعتها الأصلية، بينما يضيف Echo فلتر ضبابي يجعل كل شيء يتحرك، في حين يسرع Duo الفيديو بتأثير رقمي أثناء انتقاله ذهابًا وإيابًا.