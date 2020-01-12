أول مايكروويف يبرّد المشروبات بدل تسخينها

خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، كشفت شركة Matrix Industries الأميركية، والمتخصصة فى الساعات الذكية التى تعمل بالطاقة الحرارية، عن أول “مايكروويف عكسي” أطلقت عليه اسم “جونو – Juno”، والذي يمكنه تبريد المشروبات في ثوانٍ.

وبحسب ما نقله موقع “الدايلي ميل” البريطاني، فيستخدم المايكرويف المبرد محرك تبريد حرارياً يحرّك الماء حول المشروب بسرعة عالية للغاية، مما يقلل بسرعة من درجة حرارة العلبة أو الزجاجة، ومع بقاء الحاوية نفسها ثابتة، ستكون المحتويات جاهزة للشرب بمجرد خروجها من الجهاز.

ويعدّ جهاز Juno حالياً في مرحلة النموذج الأولي ويمكنه فقط تبريد مشروب غازي واحد في وقت واحد، لكن المطورين يأملون في إتاحة نسخة تجارية قريبًا.

وكانت Matrix قد استخدمت التمويل الجماعي Indiegogo لتقديم الجهاز للبيع المسبق، وحقق أكثر من 100000 جنيه إسترليني في الأيام القليلة الأولى منذ بدء الحملة، كما بيعت العشرات من الجهاز، حيث تشير Matrix إلى أنه يمكن شحن الجهاز الأول في شهر آب المقبل إذا سارت الاختبارات بشكل جيد.

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وقال المؤسس المشارك أكرم بقاعي إلى أن الجهاز يمكن أن “يبرد مشروباتك بسرعة، دون استخدام الضواغط الصاخبة أو المبردات الكيميائية الضارة”.

وطبقًا للمطورين، ستحتاج علبة من الصودا دقيقة تقريباً ليقوم الجهاز بتبريدها، وستستغرق زجاجة مدة تصل إلى خمس دقائق حتى تصل إلى 50 درجة فهرنهايت الموصى بها.

وإضافة إلى المشروبات الباردة التي تكون في درجة حرارة الغرفة، يمكن أيضًا استخدام “جونو” لإنشاء نسخ مثلجة من المشروبات الساخنة للغاية مثل الشاي أو القهوة، إذ يمكن أن تحول قهوتك الطازجة إلى باردة، وتحويل الشاي الساخن إلى آخر مثلج.

وسيتم تصنيع النسخ النهائية من “جونو” من الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك عالي الجودة، fحسب الشركة، وسيحتوي أيضًا على مصباح LED لإعلام المستخدمين عندما يكون مشروبهم جاهزًا.