كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إنستغرام يصدر تأثيرات جديدة لميزة “Boomerang” لمنافسة “TikTok”

متابعة-سنيار: يوم الجمعة، أصدر إنستغرام ميزات جديدة تبدو مألوفة لأي شخص يستخدم TikTok.

التأثيرات الجديدة خاصة بميزة صناعة الفيديوهات المسماة Boomerang، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، حيث تحاول إنستغرام منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok.

يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo و Echo و Duo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، مما يشكل أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول.

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وقد تساعد التأثيرات الجديدة في الحفاظ على إنستغرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo و Echo و Duo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.

ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية لمنصة مشاركة الفيديو والصور المملوكة لشركة فيسبوك في ظل محاولتها منافسة تطبيق تيك توك TikTok الذي يحتوي على الكثير من المؤثرات الخاصة.