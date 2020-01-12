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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تميزت Cleer ضمن فعليات مؤتمر هذا العام عند إعلانها عن سماعات الرأس الجديدة Enduro ANC والتي أكدت أنها ستأتي مع عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة، إلى جانب ميزة الغاء الضوضاء كما هو الحال مع معظم السماعات الحالية.
في الربيع أيضاً ستصدر Cleer أحدث سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها Goal والتي ستأتي كما يوحي الأسم خفيفة للغاية وستأتي مع أجنحة قابلة للإزالة لإبقائها في أذنيك، تم تصميمها خصيصاً مع تصميم مفتوح بحيث يمكن للمستخدمين سماع محيطهم أثناء التمرين أو الركض والتي ستأتي مع عمربطارية يصل إلى 6 ساعات بالإضافة إلى 14 ساعة إضافية مع علبة الشحن بتكلفة 129$.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Cleer تعد بـ 60 ساعة من الأستماع مع سماعة Enduro ANC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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