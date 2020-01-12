تكنولوجيا: مقاضاة آبل مرة أخرى لسرقة أسرار تجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل نهاية العام الماضي تم رفع دعوى قضائية على شركة آبل بسبب استخدامها غير المرخص لبراءة اختراع للكشف عن الرجفان الأذيني. والآن تم رفع دعوى قضائية أخرى أكبر على الشركة لسرقة الأسرار التجارية المتعلقة بمراقبة الصحة الموجودة بساعة آبل Apple Watch.

تقوم شركة Masimo والشركة التابعة لها Cercacor بتطوير أنظمة مراقبة متعددة وخاصةً باستخدام الضوء لقياس مستويات الأوكسجين في الدم. ويبدو أن علاقة آبل المتوترة بالشركة تعطي مصداقية للدعوى القضائية.

حيث كانت آبل قد تواصلت مع Masimo عام 2013 بغرض معلن متمثل في معرفة المزيد عن تقنية الشركة واحتمالية دمجها في ساعة آبل التي لا تزال قيد التطوير. وأوضحت شركة Masimo أنه بعد اجتماعات مثمرة غيرت آبل مسارها.

في العام الذي سبق إطلاق ساعة آبل في عام 2015، بدأت الشركة بتعيين مديرين تنفيذيين من شركة Masimo، مثل مسؤول التكنولوجيا بشركة Cercacor “ماركيلو لاميجو” والمدير الطبي بشركة Masimo “مايكل أوريلي”.

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وأوضحت Masimo بأن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى المعلومات التقنية السرية التي تدعي أنها استُخدمت في ساعات آبل دون إذن أو ترخيص أو إعطاء أي تعويض. تسعى Masimo إلى استرجاع المعلومات التي سرقتها شركة آبل وأضرار أخرى.

بالنظر إلى أن هذه الميزات الصحية هي من العوامل الأساسية لنجاح ساعة آبل، فأن الساعة قد تواجه مشكلة كبيرة إذا خسرت آبل هذه الدعوى.

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