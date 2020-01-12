تكنولوجيا: Diesel تصدر ساعتها الذكية On Fadelite مع تصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت ترغب في الحصول على ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS مع الأخذ في الأعتبار أنك عالق بين الكثير من التصماميم المتشابهة والتي أستمرت لأكثر من عام، ربما تكون الإجابة مع Diesel والتي قررت طرح ساعتها الذكية On Fadelite ذات التصميم الجديد والمناسب للجنسين مع خيارتها للأحزمة المتنوعة الألوان والتي ستأتي مع الأحمر والأسود والأزرق.

علاوة على ذلك فأنها تعمل بنظام Wear OS والذي رأيناه في الكثير من الساعات الذكية الأخرى بما في ذلك تضمينها لمعالج Snapdragon Wear 3100، وكبر صوت ونظام تتبع لمعدل ضربات القلب وإمكانية الدفع عبر Google Pay.

Advertisements

من المقرر أن تصل On Fadelight إلى المتاجر خلال مارس المقبل بتكلفة تقدر بـ 275$.

المصدر

اعلان

