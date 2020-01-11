شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويليام هيرشل يكتشف قمرين لكوكب أورانوس.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى ذات اليوم الموافق 11 يناير من عام 1787 اكتشف عالم الفلك الإنجليزي السير وليام هيرشيل قمرين لكوكب أورانوس، وكانا أوبرون وتيتانيا أول قمرين يتم اكتشافهما للكوكب، حيث جاء هذا الاكتشاف بعد ست سنوات فقط من اكتشاف هيرشل الكوكب نفسه، ولكن حاليا اكتشف علماء الفلك 27 قمرًا في أورانوس، وكلهم سُميوا على اسم شخصيات من أعمال ويليام شكسبير وألكساندر بوب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن تيتانيا هو أكبر قمر لكوكب أورانوس، وقد سُمي على اسم ملكة الجنيات في "حلم ليلة منتصف الصيف" لشكسبير، وأوبيرون هو الثانى بين الأقمار وسمى على اسم الملك الأسطوري للجنيات في نفس القصة.



صورة لقمر أورانوس تيتانيا Advertisements

كما أن الكوكب خافت جدا لدرجة أنه لم يتم ملاحظته بالعين المجردة، واعتقد هيرشل فى البداية أنه مذنب، لكن بعد عدة سنوات تأكد أنه كوكب.

وهناك أرقام وحقائق لم تعرفها من قبل عن كوكب أورانوس ولعل من أبرزها أنه يدور حول محوره مرة كل 17 ساعة، 14 دقيقة، أى أن اليوم به يكون أصغر من اليوم على الأرض، كما أنه يدور في اتجاه رجعي، عكس الطريقة التي تدور بها الأرض ومعظم الكواكب الأخرى.

كما أن أورانوس يعد "عملاق الجليد"، حيث يتكون الغلاف الجوي العلوي من الماء والأمونيا وبلورات جليد الميثان التي تعطي الكوكب لونه الأزرق الباهت، ويحقق الكوكب رقم قياسى فى أبرد درجات الحرارة في أي كوكب، مع أدنى درجة حرارة جوية تبلغ -224 درجة مئوية.

ولعل من الحقائق الغريبة عن الكوكب أنه يميل على جانبه بميل محوري يبلغ 98 درجة، حيث إنه غالبًا ما يوصف بأنه يدور حول الشمس على جانبه.