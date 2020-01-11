شركة Warner Bros ستستخدم الذكاء الإصطناعي لتحديد أفضل وقت لإطلاق الأفلام

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك سبب لعدم عرض الأفلام فور جاهزيتها. هذا بسبب وجود مجموعة متنوعة من العوامل التي يجب مراعاتها، مثل ما إذا كانت هناك أفلام مشابهة في طبيعتها يجري عرضها حاليًا والتي يمكن أن تصرف الانتباه عن الفيلم الجديد، أم لا، وكم عدد الأشخاص المتفرغون الذين يمكنهم مشاهدة الفيلم ( مثل موسم الإجازات )، وما إلى ذلك.

حتى الآن لم تواجه الأستوديوهات أي مشاكل في تحديد تواريخ الإطلاق، ولكن في المستقبل، قد يكون إختيار تاريخ الإطلاق أسهل كثيرًا وأكثر كفاءة، على الأقل في حالة أفلام Warner Bros. وذلك لأن هذا الأستوديو أعلن أنه سيعمل مع Cinelytic وسيستخدم الذكاء الإصطناعي للشركة للمساعدة في إتخاذ قرارات أكثر إستنارة فيما يتعلق بموعد إصدار الفيلم.

ووفقا للنائب رئيس شركة Warner Bros. Pictures International Distribution، السيد Tonis Kiis، فقد صرح بالقول : ” Warner Bros متحمسة لإستخدام نظام Cinelytic المتطور. في قطاعنا، نتخذ قرارات صعبة كل يوم تؤثر على وكيف ننتج ونقدم الأفلام لصالات السينما في جميع أنحاء العالم، وكلما كانت بياناتنا أكثر دقة، كلما تمكنا من جذب جماهيرنا بشكل أفضل “.

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تقول Cinelytic أنه من خلال إستخدام ذكائها الإصطناعي، سيساعد ذلك على تقليل ” المهام المنخفضة القيمة والمتكررة ” والتي قد يتعين على مدراء الأستوديوهات القيام بها، وبدلاً من ذلك ” سيقومون بالتركيز على توليد رؤى قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بقرارات التغليف والإضاءة الخضراء والتسويق والتوزيع في الوقت الفعلي “. لسنا متأكدين من مدى فعالية هذا النظام، ولكن سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيفية ستكون نتائجه.