معرض CES 2020.. أبرز الحواسيب المحمولة التي أُعلن عنها

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بمركز لاس فيجاس للمعارض في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شهدنا انطلاقة قوية للكثير من الشركات المشاركة فيه هذا العام، لنبدأ عقدًا جديدًا من التطورات التقنية القوية.

كانت هناك الكثير من المفاجأت في المعرض هذا العام؛ حيث فاجأت شركة سوني الجميع بعرض مفهوم سيارة كهربائية لاستعراض واختبار منصتها الجديدة للسيارات المتصلة Sony Vision-S، وأعلنت OnePlus عن هاتفها الذي يُخفي الكاميرات الخلفية تلقائيًا، كما كشفت سامسونج عن مساعد روبوتي صغير على شكل كرة تنس يحمل اسم (Ballie) وغير ذلك الكثير.

كما شهدنا هذا العام في معرض CES 2020 تطورات كبيرة في أجهزة الحواسيب المحمولة، حيث ظهرت حواسيب ويندوز القابلة للطي وثنائية الشاشة، وحواسيب تدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تصاميم جديدة بميزات رائعة.

إليك أبرز الحواسيب المحمولة التي أُعلن عنها في معرض CES 2020:

1- حاسوبا Concept Ori و Concept Duet:

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كشفت شركة (ديل) Dell النقاب عن جهازين جديدين قابلين للطي على هامش مشاركتها في معرض CES 2020.

الأول جهاز (Concept Duet):

يعتمد جهاز (Concept Duet) على تقنية مشابهة لجهاز Surface Neo الذي أعلنت عنه مايكروسوفت في نهاية عام 2019؛ حيث يجمع بين شاشتين مقاس كل منهما 13.4 بوصة تفصل بينهما مفصلة، كما يدعم الجهاز استخدام القلم الإلكتروني وتعمل شاشته باللمس ليساعدك على القيام بمهام متعددة بشكل أكثر كفاءة.

الثاني جهاز (Concept Ori):

يأتي جهاز (Concept Ori) بشاشة واحدة قابلة للطي مقاس 13 بوصة، ويتيح لك التبديل بين تجربة الشاشة المفردة لاستخدام تطبيقاتك المفضلة وتجربة القلم الإلكتروني، أو تجربة الشاشة المزدوجة التي توفر طرقًا جديدة لأداء لمهام المتعددة.

2- حاسوب ThinkPad X1 Fold:

أعلنت شركة لينوفو عن حاسوبها (ThinkPad X1 Fold) القابل للطي؛ حيث تسمح شاشة OLED المرنة مقاس 13.3 بوصة للجهاز بالتحول عبر أوضاع مختلفة، حيث يمكن تحويله إلى جهاز لوحي كامل أو مطوي على طراز الكمبيوتر المحمول.

يندرج الجهاز أيضًا تحت فئة (الحواسيب المتصلة دائمًا) always-connected PCs حيث تعاونت لينوفو مع إنتل لتصنيعه بمعالجات Intel Core التي تدعم تقنية Intel Hybrid.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق الجهاز قبل منتصف 2020 بسعر يبدأ من 2499 دولارًا للإصدار الذي سيعمل بنظام Windows 10 Pro، على أن يتوافر إصدار يعمل بنظام Windows 10X المخصص للأجهزة القابلة للطي في وقت لاحق من العام.

3- حاسوب Yoga 5G:

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أعلنت شركة لينوفو أيضًا عن حاسوب (Yoga 5G) وهو أول حاسوب محمول بمعيارية ARM يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8cx 5G بالإضافة إلى مودم كوالكوم X55 5G لتوفير سرعة اتصال فائقة تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل.

يأتي حاسوب Yoga 5G بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920×1080 بكسلًا، ويعمل بمعالج الرسوميات Adreno 680 من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 تصل إلى 512 جيجابايت، وستطرح لينوفو هذا الجهاز في الأسواق في ربيع 2020 بسعر يبدأ من 1499 دولارًا.

4- حاسوب Galaxy Chromebook:

أعلنت شركة سامسونج خلال مشاركتها في معرض CES 2020 عن حاسوب (Galaxy Chromebook) وهو أول جهاز كروم بوك مزود بشاشة AMOLED، وأول جهاز كروم بوك يعمل بالجيل العاشر من معالجات إنتل.

يأتي الجهاز بشاشة 13.3 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 4K، وتدعم اللمس، مع قلم إلكتروني مدمج، ومفاصل قابلة للدوران بزاوية 360 درجة من عند لوحة المفاتيح، حيث يمكن استخدامه كحاسوب وجهاز لوحي في الوقت نفسه.

يعمل الجهاز بالجيل العاشر من معالجات إنتل (Core i5) مع ذاكرة وصول عشوائي قد تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وسيتوافر الجهاز بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

5- حاسوب Elite Dragonfly G2:

أعلنت شركة HP خلال مشاركتها في معرض CES 2020 عن نسخة مُحدثة من حاسوب (Elite Dragonfly) الذي أطلقته أواخر عام 2019 تحمل اسم ( (Elite Dragonfly G2) ويمتاز بأنه أول حاسوب محمول يدعم ميزة التعقب بفضل دمج شريحة Tile للتعقب ما يتيح للمستخدم تعقب موقعه في حال الفقد أو السرقة؛ كما يدعم شبكات 5G بفضل دمج مودم Snapdragon X55 5G من كوالكوم.

أضف إلى ذلك قوة معالجات الجيل العاشر من إنتل Core i7/i5/i3، والجهاز يضم أيضًا شاشة من نوع IPS LED بمقاس 13.3 بوصة وبدقة تصل حتى 4K وتدعم تقنية Sure View Reflect التي تحول دون رؤية المتطفلين لمحتوى الشاشة.

6- حواسيب ConceptD 7 Ezel:

لفتت شركة (Acer) أنظار المستخدمين من رجال الأعمال، وصناع المحتوى، ومحبي الألعاب في ضربة واحدة من خلال الإعلان عن حواسيب ConceptD 7 Ezel أثناء مشاركتها في معرض CES 2020 والتي تتميز بالتصميم الأنيق و المواصفات العالية.

يعمل جهاز ConceptD 7 Ezel بمعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 ؛ مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD NVMe PCIe بسعة 2 تيرا بايت. كما يمكنك تحويله بسهولة إلى جهاز 2 في 1 عن طريق وضع الشاشة بشكل مسطح على لوحة المفاتيح بفضل مفصل Ezel للربط من آيسر، ما يجعله مثالي لجميع ظروف العمل، كما يدعم القلم الإلكتروني.

في حين يعمل جهاز ConceptD 7 Ezel Pro بمعالج Intel Xeon، مع معالج رسوميات Quadro RTX 5000 من إنفيديا لتحقيق أقصى إنتاجية. ويتميز كلا الجهازين المحمولين بأنهما جزء من برنامج RTX Studio الخاص بشركة إنفيديا، والذي يتضمن برامج تشغيل مصممة لتعزيز أداء البرامج الإبداعية.

7- حاسوب ROG Zephyrus G14:

تعتبر شركة أسوس هي الشركة الأشهر في عالم الحواسيب الموجهة لعشاق الألعاب، وقد قدمت خلال فعاليات معرض CES 2020 حاسوب (ASUS ROG Zephyrus G14) وهو أول حاسوب ألعاب لها بشاشة 14 بوصة.

يعمل الجهاز بأحدث معالجات شركة AMD وهو Ryzen 7 4800HS، مع معالج رسوميات GeForce RTX 2060 المدعوم بتقنية G-Sync من إنفيديا، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت وقرص تخزين من نوع SSD يصل إلى 1 تيرابايت.

كما قدمت أسوس إصدارًا مميزًا من الجهاز يضم مصابيح LED مخبأة في الغطاء يمكن أن تعرض صور GIF، والوقت، وغير ذلك، كما تنطفأ بشكل تلقائي عند تحويل الجهاز للعمل على البطارية لتوفير الطاقة.