طريقة تغيير موديل الهاتف إلى أحدث 2020

يمكنك تغيير موديل الهاتف إلى آخر احدث حتى تتمكن من خداع البرامج والألعاب التي تطلب منك تحديث هاتفك أو تقول بأنها لا تدعم الهاتف وهذا بالطبع بالرغم من أن هاتفك قد يكون قادراً على تشغيل هذه البرامج والألعاب بسهولة.

الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم لن تقوم بتحويل هاتفك بشكل مفاجئ من Galaxy S4 إلى Galaxy S20 مثلاً ولكنها بالتأكيد ستخدع البرنامج والألعاب مثل Pubg التي تطلب منك الحصول على هاتف أحدث وستتخلص من رسالة جهازك غير مدعوم في الوقت الحالي .

البرامج المطلوبة لطريقة تغيير موديل الهاتف :

هاتف أندرويد – بالطبع – ولكن يجب ان تقوم بعمل Root لهذا الهاتف مسبقاً.

تثيبت ADB and Fastboo حتى تتمكن من الدخول إلى ملفات نظام الهاتف والتغيير فيها .

حتى تتمكن من الدخول إلى ملفات نظام الهاتف والتغيير فيها . توصيفات الهاتف الخاص بك الازمة، أياً كان هذا الهاتف والشركة المصنعة له.

برنامج متصفح ملفات يدعم الـ Root.

هناك خطوتين أو جزئين لعملية تغيير موديل الهاتف ، الأولى وهي تغيير رقم الموديل نفسه والثانية هي تسمية الهاتف بما يناسب الموديل الجديد.

تغيير موديل الهاتف ( رقم الموديل )

في البداية حدد موديل الهاتف الذي ترغب بالتغيير إليه أياً كان وإبحث عنه وتأكد منه من خلال موقع GSMArena كمثال أو أي موقع آخر، قم بنسخ هذا الموديل وتركه في ملف txt على الجانب.

الآن قم بفتح برنامج متصفح الملفات الخاص بك وأعطه صلاحيات Root بعد ذلك توجه إلى مجلد يدعى System وستجد ملف يدعى Bulid.prop .

قم بالضغط على هذا الملف وفتحه من خلال Text Editior المدمج في برنامج المتصفح الخاص بك.

ستجد مجموعة كبيرة من النصوص، قم بالبحث حتى تجد سطراً يقرأ كالتالي :

=ro.product.model

الآن قم التعديل عليه وتغيير رقم الموديل الذي يأتي بعد علامة = إلى الرقم الذي ترغب فيه أياً كان.

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بالطبع قد قمنا بنسخ هذا الرقم سابقاً في ملف txt الخاص بنا سابقاً، الآن قد إنتهينا من الخطوة الأولى لتغيير موديل الهاتف.

تغيير موديل الهاتف ( تغير إسم الهاتف) :

الآن يجب أن تقوم بتحميل أداة ADB and Fastboot وفك الضغط عنها وفتحها، ثم ستقوم بتثبيت عن طريق الضغط على الملف الذي يدعى 15 Seconds ADB installer.

ستظهر أمامك شاشة زرقاء كل ما عليك فعله هو الضغط على حرف Y حتى يبدأ التثبيت.

الآن قم بفتح قرص C وستجد هناك مجلداً يدعى ADB قم بفتحه ثم ضغط زر Shft وزر الفأرة الأيمن في أي مكان فارغ فالمجلد وإختيار Open Command Here .

عندما تفتح لك نافذة الأوامر قم بتوصيل هاتف بكابل USB ثم قم بنسخ الأمر التالي ووضعه داخل نافذة الأوامر :

adb shell settings get global device_name

سيظهر لك الآن إسم الهاتف الحالي الخاص بك، لتغييره قم بنسخ السطر التالي مع تغيير موديل الهاتف وإسمه لأي إسم آخر ترغب فيه.

“+adb shell settings put global device_name “Galaxy S9

قم بضغط Enter لتجد أن إسم الهاتف قد متغييره وليظهر لك إسم الهاتف الجديد ويمكنك التأكد من الإعدادات داخل الهاتف.

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