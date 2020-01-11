تحويل صيغة الملفات بضغطة زر في ويندوز 10

يمكنك تحوي صيغة الملفات بسهولة كبيرة في ويندوز 10، هناك بعض البرامج التي يمكنك تثبيتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك حتى تتمكن من تحويل صيغ الملفات بضغطة زر واحدة، الأمر بسيط للغاية ولا يحتاج إلى الكثير من التعقيد وفتح وإغلاق البرامج.

بالطبع يفيدك هذا البرنامج للغاية في حالة كنت ترغب في فتح صورة ما او تغيير صيغتها لأي سبب أيضاً يعمل البرنامج بكفاءة عالية مع جميع صيغ الفيديوهات والتحويل بينها بكل سهولة.

لتصل إلى البرنامج لن تحتاج إلى فتحه من خلال قائمة إبدأ فكل ما ستحتاج إليه هو الضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف الذي ترغب في تحويله ثم إختيار الصيغة التي ترغب في التحويل إليها.

تحويل صيغة الملفات بضغط زر :

بالطبع طريقة إستخدام البرنامج سهلة للغاية وسنخبركم بيها بكل خطوة منفردة.

في البداية تحتاج إلى تحميل البرنامج مجاناً من هذا الرابط.

البرنامج بالطبع مجاني ومفتوح المصدر بالكامل ولذلك يمكنك إستخدامه كما ترغب لأي مدة ترغب بإستخدامه دون القلق من التفعيلات أو حتى شراء البرنامج لاحقاً.

بعدما تقوم بتحميل البرنامج وتثبيته على نظام ويندوز 10 الخاص بك يمكنك بسهولة فتح واجهة المستخدم الخاصة بإعدادات البرنامج بسهولة عن طريق البحث عنها من قائمة إبدأ أو Start وكتابة كلمة File Converter وهو إسم برنامجنا.

عندما تفتح هذه النافذة كل ما عليك فعله هو تخصيص وتعديل بعض الإعدادات حتى تتمكن من إستخدام البرنامج بسهولة ولكي لا تواجه أي مشاكل معه، بالطبع يمكنك تحديد وإختيار الإعدادات الخاصة بك مثل حجم الملفات المحول إليها والصيغ والجودة وغيرها من الأمور.

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والآن إلى عملية إستخدام البرنامج، لتتمكن من تحويل صيغة اي ملفات ترغب فيها كل ما عليك فعله هو فتح المجلد والتوجه إلى مكان الملفات التي ترغب في تحويلها ثم تحديدها والضغط عليها بزر الفأرة الايمن، هنا ستظهر لك قائمة تدعى File Converter قم بالوقوف عليها لتظهر لك الصيغ التي يمكنك أن تقوم بالتحويل إليها وفي حالتنا هي صيغ كلها للصور.

بالطبع يمكنك إختيار أكثر من ملف معاً وعندما تقوم بالضغط على صيغة الملفات التي ترغب في التحويل إليها ستجد أن الملفات بدأت بالتحويل تلقائياً وسيظهر لك الشكل التالي وهو عبارة عن Queue للملفات التي يتم تحويلها.

عندما تنتهي عملية التحويل تلقائياً ستجد الملفات الجديد في نفس المجلد إلى جوار الملفات القديمة.

كما قلنا فإن البرنامج سهل الإستخدام للغاية ويتمكن من تحويل جميع الملفات بجميع الصيغ تقريباً وهذا يعني أنك ستتمكن من إستخدامه في جميع إحتياجاتك دون مواجهة أي مشاكل.

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